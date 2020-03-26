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不滿悉尼診所稱「武漢肺炎」 華女怒斥職員：不要賺我們錢還那副嘴臉

社會熱點 13:18 2020/03/26

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新冠肺炎疫情肆虐，各方因病毒命名爭論不休。澳洲一名華人女子近日預約看醫生，因診所的通知短訊稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，令她大為不滿，遂與對方通過短訊爭。報道指出，該診所是位於悉尼Hurstville的心臟科黃卓文診所，黃來自香港。

黃卓文醫生道歉 稱已經更正短訊提示內容

最新消息指，黃卓文醫生及團隊已發道歉信，稱其診所及職員的回應及態度確實不恰當，已訓示有關職員，並依據世界衛生組織的正名，全面更新短訊提示內容。

這位化名Linda的女子對澳洲中文網站「今日悉尼」表示，她近日覺胸悶、心跳不正常，預約周二（24日）看醫生，但她檢查前4日收到診所短訊，內文提醒就診人士：「由於最近武漢肺炎肆虐，應診者須自備口罩才可進入本診所。」

Linda稱，當時看到「武漢肺炎」四個字後，「氣得我心跳加速，當時就把預約取消了」，她又回覆對方：「這個病叫作coronavirus Covid 19，不是武漢肺炎。」對方則反駁：「這個肺炎是從武漢來的，中文稱之武漢肺炎。」

通知短訊內還要求「曾到過中國大陸和香港的就診者，預約前需隔離14天」。Linda為此回覆：「現在疫情最嚴重的是歐洲，不是中國；你們在Hurstville做生意，都是中國人，如果有偏見或搞分裂，請去偏僻點的地方，並且可以說不接待中國人，不要賺着我們的錢還那副嘴臉，井底之蛙！」

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當地記者就事件致電診所，詢問短訊中「武漢肺炎」一事，女職員指：「難道不是麼？有甚麼問題？」又以英文說：「如果你想用這個問題挑戰我，滾！」當記者問及能否與黃卓文對話時，女職員掛斷電話，之後電話都直接轉入留言信箱。

黃卓文的官方介紹和Facebook顯示，他來自香港，是心臟專科和心臟介入治療醫生。她在澳洲新南威爾士大學畢業，2013年在澳洲紐卡索大學取得臨床流行病學和生物統計學碩士學位。2010年於悉尼的威爾斯親王和喬治醫院完成心臟專科培訓，隨後在悉尼大學獲得脂質學的專士學位。2015至2017年，他到加拿大渥太華心臟研究院完成心臟介入手術及病學研究。

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責任編輯：伍樂

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