G20「拯救地球」峰會今登場！抗疫救市能否達共識　還看3關鍵

▲ 二十國集團（G20）今天（26日）稍後將召開特別峰會，討論各國應對新冠病毒肺炎疫情的最新對策。這次會議將聚焦抗疫與救市，外界形容，會議頗有列國合作拯救世界、脫離疫災的氣氛。

新冠病毒蔓延全球，歐美多國疫情轉趨嚴重，未有緩和跡象，確診和死亡數字均不斷上升。二十國集團（G20）今天（26日）稍後將召開特別峰會，討論各國應對新冠病毒肺炎疫情的最新對策。這次會議將聚焦抗疫與救市，外界形容，會議頗有列國合作拯救世界、使世界脫離疫災的氣氛。

這次G20抗疫特別峰會的特別之處，是各國領袖將會以視像舉行會議。峰會由沙特阿拉伯國王兼首相薩勒曼上周宣佈召開，他亦會主持會議。

中國外交部表示，中國國家主席習近平亦會出席會議。而除了20個國家之外，部分非G20國家例如深受疫情困擾的西班牙丶瑞士丶新加坡等領袖也會參加。

能否達成共識 有3大關鍵

觀察人士指，這次會議除聚焦合作抗疫外，也勢必觸及如何應對「疫市」的議題，或有較明確的全球救市方案或方向。事實上，聯合國呼籲G20能夠承諾作出數以萬億美元計的財政援助，暫緩關稅等貿易限制。

但值得注意是，今天峰會要達至預期成果，仍有難度，其中體現於三點：

其一是各國難達共識：G20一度被外界批評，採取應對疫情的行動太慢。早前G20財長及各國央行召開視象會議，同意要有「實際計劃」去應對疫情，但財長會議沒有在會後立即發表聲明，路透社引述消息人士稱，這顯示各國未能就如何處理疫情帶來加劇的經濟危機達成共識。 其二是美國和中國就病毒源頭爆發「口水戰」，為峰會蒙上陰影。 其三：視像會議不利各國緊急溝通，化解分歧。路透社分析指，G20峰會一般需要幾個月的時間籌備，在領袖到場時，各國會派遣外交人員先行接觸，互相「摸底」和討論如何收窄分歧，但今次因為健康風險措施，這些會議要遙距進行，增加了達成共識的難度。

世界衛生組織總幹事譚德塞23日已敦促各方，他希望G20領袖可以共同努力，提高個人防護裝備及醫療設備的產量，取消出口禁令和確保公平分配。

聯合國秘書長古特雷斯亦致函G20國家，呼籲採取以「戰爭時期」級別的「萬億美元計」的經濟刺激措施協助貧困國家，取消關稅丶配額及其他貿易限制，也希望暫停對個別國家的制裁，以幫助這些國家得到糧食和醫療用品。

【知識庫：G20是什麼？】

二十國集團由全球最大及經濟發展最快的經濟體組成，每年各國領袖會召開會議討論各項議題，主要和經濟有關，但有時會觸碰地區和其他議題，例如討論過伊朗核危機丶敘利亞停火協議丶氣候變化等等。個別國家關係惡化時，領導人會否在G20碰頭或舉行會談均受到各界關注。

這二十個國家的GDP佔全球 85%，所佔人口為全球的三分之二。

這不是首次G20就疫情展開討論。伊波拉2014年肆虐西非國家時，G20集團亦有討論過疫情問題，但當時沒有就出資提供任何承諾，只是發聲明表示要擊退疫情。