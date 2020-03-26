【新冠肺炎】外交部稱G20將就抗疫達重要共識 讚湖北人民為世界犧牲

中美就新冠肺炎源頭起爭議，外交部副部長羅照輝表示，批評近期美國一些政要採取污名化不當言行，損害中美合作抗疫氣氛。他又指出，中國人民的犧牲為世界抗疫嬴得時間，並相信二十國集團今晚舉行的特別視像峰會，會就攜手應對疫情、穩定世界經濟達重要共識。

他指出，美方損害中美合作抗疫氣氛非中方願看到，重申中方必須回應有關抹黑行為。他強調新冠肺炎源頭則是科學問題。

▲ 外交部副部長羅照輝表示，批評近期美國一些政要採取污名化不當言行，損害中美合作抗疫氣氛

他更指出，中國1月時對武漢封城，非常不容易但有必要，讚賞湖北和武漢有中國人民的犧牲和付出，為世界抗疫嬴得時間，所獲取的寶貴經驗也是有目共睹。

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他形容，抗擊疫情合作的國際合作總體順利，又說中美都在進行務實合作。中國疫情嚴重時，美國朝野包括公司民間等，都給中國提供好多支持和協助。

他認為，中美在疫苗研發等方面的發展，都走在最前面，兩國合作對雙方和人類都有利，敦促美國與中國合作，協助合作才是中美關係發展的基調。

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他也表示，在中國的輸入病例當中，9成是中國公民，當中4成是在海外回國的留學生，明白留學生在海外爆發疫情下急於回國，但希望留學生和家長權衡利弊，認為留學生留在當地比倉促回國好，強調反對任何形式歧視行為，使館會及時為海外公民提供協助。

二十國集團今晚將舉行特別視像峰會，商討新型冠狀病毒疫情，國家主席習近平將參與會議。羅照輝表示，二十國集團是全球危機應對和經濟合作的重要平台，相信峰會會就攜手應對疫情、穩定世界經濟達重要共識，中方亦願與成員國共同推動峰會，取積極務實成果。

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責任編輯：游昊雲

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