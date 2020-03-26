  • 25°C
香港時間 : 2020326日 (四) 14:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】外交部稱G20將就抗疫達重要共識 讚湖北人民為世界犧牲

國情動向 14:02 2020/03/26

分享：

中美就新冠肺炎源頭起爭議，外交部副部長羅照輝表示，批評近期美國一些政要採取污名化不當言行，損害中美合作抗疫氣氛。他又指出，中國人民的犧牲為世界抗疫嬴得時間，並相信二十國集團今晚舉行的特別視像峰會，會就攜手應對疫情、穩定世界經濟達重要共識。

他指出，美方損害中美合作抗疫氣氛非中方願看到，重申中方必須回應有關抹黑行為。他強調新冠肺炎源頭則是科學問題。

外交部副部長羅照輝表示，批評近期美國一些政要採取污名化不當言行，損害中美合作抗疫氣氛

他更指出，中國1月時對武漢封城，非常不容易但有必要，讚賞湖北和武漢有中國人民的犧牲和付出，為世界抗疫嬴得時間，所獲取的寶貴經驗也是有目共睹。

【中美角力】中美南海頻有動作 外媒：雙方抗疫同時做好軍事準備

【中美角力】揭G7峰會沒聲明內幕：美執意稱「武漢病毒」　有成員國不肯跟

他形容，抗擊疫情合作的國際合作總體順利，又說中美都在進行務實合作。中國疫情嚴重時，美國朝野包括公司民間等，都給中國提供好多支持和協助。

他認為，中美在疫苗研發等方面的發展，都走在最前面，兩國合作對雙方和人類都有利，敦促美國與中國合作，協助合作才是中美關係發展的基調。

【中美角力】中國打3張牌　謀借疫情挑戰美霸權

【中美角力】激化國家矛盾失策  戰狼外交風向變

他也表示，在中國的輸入病例當中，9成是中國公民，當中4成是在海外回國的留學生，明白留學生在海外爆發疫情下急於回國，但希望留學生和家長權衡利弊，認為留學生留在當地比倉促回國好，強調反對任何形式歧視行為，使館會及時為海外公民提供協助。

二十國集團今晚將舉行特別視像峰會，商討新型冠狀病毒疫情，國家主席習近平將參與會議。羅照輝表示，二十國集團是全球危機應對和經濟合作的重要平台，相信峰會會就攜手應對疫情、穩定世界經濟達重要共識，中方亦願與成員國共同推動峰會，取積極務實成果。

【新冠肺炎】歐盟外長直指中國隱暪疫情訊息 並利用疫情增影響力

【中美角力】習特都因瘟疫陷歷史危機　中美爭霸火上澆油

【中美角力】特朗普與習近平通電話談疫情：我對中國有點不滿（有片）

【中美角力】衛健委稱中國新境内確診個案歸零 特朗普：真假誰知道

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】中國打3張牌　謀借疫情挑戰美霸權
今日
【中美角力】中國打3張牌　謀借疫情挑戰美霸權
【中美角力】蓬佩奧稱G7一致反對中國散播假疫情消息　但未有聯合聲明（第二版）
今日
【中美角力】蓬佩奧稱G7一致反對中國散播假疫情消息　但未有聯合聲明（第二版）
【中美角力】揭G7峰會沒聲明內幕：美執意稱「武漢病毒」　有成員國不肯跟
今日
【中美角力】揭G7峰會沒聲明內幕：美執意稱「武漢病毒」　有成員國不肯跟
【中美角力】中美南海頻有動作 外媒：雙方抗疫同時做好軍事準備
今日
【中美角力】中美南海頻有動作 外媒：雙方抗疫同時做好軍事準備
G20「拯救地球」峰會今登場！抗疫救市能否達共識　還看3關鍵
今日
G20「拯救地球」峰會今登場！抗疫救市能否達共識　還看3關鍵
疫情 外交 經濟 習近平 中美關係 G20 武漢 中國 美國 冠狀病毒

下一篇文章

G20「拯救地球」峰會今登場！抗疫救市能否達共識　還看3關鍵

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美卿：G7皆有同感 中國就疫情散播不實消息
【中美角力】美卿：G7皆有同感 中國就疫情散播不實消息
【中美角力】特朗普接受FOX訪問：我決定不再用「中國病毒」
【中美角力】特朗普接受FOX訪問：我決定不再用「中國病毒」
意大利疫情早過中國？沈旭暉轉載意國醫生電郵　還原真相
意大利疫情早過中國？沈旭暉轉載意國醫生電郵　還原真相
【中美角力】中國打3張牌　謀借疫情挑戰美霸權
【中美角力】中國打3張牌　謀借疫情挑戰美霸權
肺結核威脅比新冠勁十倍！專家警告：中國有更嚴峻疫情　
肺結核威脅比新冠勁十倍！專家警告：中國有更嚴峻疫情　
【中美角力】美海軍陸戰隊擬徹底轉型　加強遏制中國
【中美角力】美海軍陸戰隊擬徹底轉型　加強遏制中國