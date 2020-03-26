【新冠肺炎】9成境外輸入持中國護照 外交部：病毒源頭是科學問題

新冠肺炎全球大流行，「外防輸入、內防反彈」成為內地疫情防控重點。中國外交部副部長羅照輝今日（26日）在新聞發布會上表示，截至目前，在中國輸入的確診人群中，90%持中國護照，其中40%是中國留學生；當前形勢下，留在當地可以避免倉促回國引起交叉感染。

國家衞健委數據顯示，截至3月25日，全國累計報告541宗境外輸入確診病例，昨單日則新增67宗，上海18例，内蒙古12例，廣東11例，北京6例，福建6例，陜西3例，天津2例，浙江2例，江蘇2例，雲南2例，山西1例，吉林1例，河南1例。

▲ 截至目前，在中國新型冠狀病毒肺炎輸入的確診病例中，90%持中國護照，其中40%是中國留學生。

籲留學生倉促回國 避免交叉感染

外交部副部長羅照輝表示，截至目前，在中國輸入的確診人群中，90%持中國護照，其中40%是中國留學生。中國政府關心關愛海外留學人員等特殊群體，亦理解一些留學生急於回國的想法，但希望留學人員和家長認真權衡利弊，做出正確選擇。

他又指，當前形勢下，留在當地可以避免倉促回國引起交叉感染，或因中轉國家邊控措施而中途受阻，也可避免對學業、簽證可能產生後續影響，這也符合世衛組織專業建議。

【全球大流行】大批留學生「組團」回國引爭議 內地網民指責：「千里投毒」

【意大利疫情】米蘭與武漢封城大不同！中國留學生直擊拍片：你戴口罩會嚇怕人（有片）

【新冠肺炎】京境外輸入關聯患者疑行樓梯遭傳染 新規有發燒即核酸檢測

稱美國形勢嚴峻 歐洲仍大流行中心

目前，新冠肺炎疫情在多國爆發蔓延，羅照輝指出，就在中國疫情防控形勢出現勝利曙光之時，疫情在多國爆發蔓延，目前歐洲仍然是全球疫情大流行的中心，美國形勢嚴峻，亞洲國家疫情不容樂觀，非洲存在蔓延的風險。中國對遭受疫情的國家感同身受，主動對有需要的國家提供了力所能及的幫助。

提到病毒源頭爭議，中國外交部表示，這是一個科學的問題，需要聽取專業、科學的意見。近期部分美國政要採取一些污名化作法，的確是損害了中美合作抗疫的努力，損害了中美關係的氛圍。「他們挑起的一系列詆毀、抹黑中國、損害中國利益的言行，激起中國人民的憤慨，中方當然要作出必要的回應」。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響