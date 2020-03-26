【全球大流行】全球逾50萬人聯署促譚德塞下台　稱世衛「信中國」低估疫情

▲ 日前有人在網絡請願平台「Change.org」發起連署 ，要求世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）請辭下台，批評他在此次新冠肺炎疫情的處理方式不當，短時間內連署人數衝破50萬大關。

新冠肺炎全球大流行，世界衛生組織（WHO）被指疫情開頭時預警不足，導致新冠肺炎向全球蔓延。日前有人在網絡請願平台「Change.org」發起連署 ，要求世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）請辭下台，批評他在此次新冠肺炎疫情的處理方式不當，短時間內連署人數衝破50萬大關。

根據美國請願網站Change.org，加拿大網友Osuka Yip在連署書中提到，2020年1月23日，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）不願宣布在中國爆發的冠狀病毒疫情為全球衛生緊急事件；眾所周知，現階段感染這種新型冠狀病毒是沒有治療方法的。

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這份請願書沒有約束力，但反映出許多人對譚德塞的不滿。其主要版本以英語寫成，並翻譯成韓文、中文、日文、泰文、法文、意大利文、西班牙文、阿拉伯文、葡萄牙文、俄文、越南文、克羅地亞文與德文，從1月31日發起至今已獲超過50萬人連署。

請願書：世衛本應維持政治中立

請願書提到，確診感染病例及死亡人數在短時間內暴增，「部分原因與譚德塞低估了冠狀病毒有關」，因此，連署人強烈認為譚德塞不適任世衛秘書長，要求他立即辭職。

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連署書也提到，許多人真的十分失望，世衛本應維持政治中立，然而譚德塞未經調查就全然相信中國政府提供的死亡與感染病例數字。

連署書指出，另一方面，「台灣不該因為任何政治因素而被排除在世衛之外」，比起世衛「篩選」為成員國的一些國家，台灣的科技還更先進。

最後，請願書呼籲眾人協助全球重拾對聯合國與世衛的信心。

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責任編輯：伍樂

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