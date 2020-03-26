【新冠肺炎】外企會撤華？ 內媒：中國產業鏈率先恢復 有助增強外資信心

最先爆發於武漢的新冠肺炎對中國經濟造成重創，多個機構調低對中國今年GDP增長的預期。有觀點指，此次疫情令外企認清要減少對中國市場的依賴，並將產業鏈撤出中國。內媒則指出，中國有3個論據可證明「外資撤出」論站不住腳，比如在疫情下中國還能率先恢復產業鏈。又稱雖然今年穩外資工作壓力大，但也不是難以完成的任務。

內地新京報發文稱，今年的外商直接投資面臨很大壓力，且這種壓力不是來自於某個方面、某個國家、某個地區，而是全方位、多角度的，一些「制造業撤出中國」之類的擔憂也再度被提起。

外國還在抗疫 中國已率先復工復產

據國家衛健委通報，除了境外輸入病例，目前內地已連日沒有新增本土病例。文章指，與很多國家還在「舉國抗疫」相比，中國經濟已挨過最難階段，正穩步回歸常態，這引起了國際機構和外國投資者的廣泛關注。

以蘋果公司為例，如今蘋果在其他國家的門店，很多都因為疫情關閉。然而蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）月初就表示，蘋果已在中國重啟了80%的實體門店，位於中國的工廠也已經復工，目前正處於產能爬升階段。

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所以，隨著中小微企業復工進度加快，國內市場的供應鏈將全面打通。上下游企業、關聯企業、配套企業之間的銜接也將逐步恢復到正常水平。這對於外資來說，也是重要的吸引力。特別是主要滿足中國國內市場需要的產品，會成為外資關注的重點。

▲ 文章稱，中國在抗疫中展現了良好的國際形象，將對吸引外資產生積極作用。（新華社資料圖片）

幫助別國抗疫 提升國際形象

文章又提到，中國在抗疫中展現了良好的國際形象，這意味著更好的信用和服務，將對吸引外資產生積極作用。

文章說，中國一方面做好自身防控工作，積累防疫經驗，加強與國際衛生組織的合作；另一方面，對其他國家提供支持和幫助，還派遣醫療專家、醫務人員到疫情嚴重的國家，「真正體現了人類命運共同體的理念，受到了多數國家的認可。」

未來將繼續擴大開放 尤其是金融業

文章表示，疫情在全球擴散確實衝擊投資者信心，但基礎設施完備、市場潛力大的國家仍然會讓投資者感興趣。

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一方面，中國不斷擴大對外開放和深化改革，特別是金融業開放力度的加大，會成為外國投資者重點關注的領域。今年4月1日起，中國將正式取消對證券公司、公募基金管理公司的外資持股比例限制，外資參與國內市場的深度與廣度將大大提升。

另一方面中國在抗擊疫情、企業復工復產方面的效率以及駕馭復雜問題的能力，也同樣可以增強投資者的「穩定感」。

責任編輯：尹航

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