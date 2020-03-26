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【中國經濟】滬指縮量下跌0.6% 終止兩連升

經濟脈搏 15:38 2020/03/26

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隔夜美股集體衝高回落，內地股市今天全日震盪，滬指縮量下跌0.6%，終止連升兩日。科技股領跌，醫藥、農業股逆勢走強。

A股滬深兩市雙雙低開，開盤之後指數一度下挫，三大指數跌逾1%，隨後大盤震盪走高，農業種植板塊強勢。但午後指數再度倒跌，資金觀望情緒惡化。

醫藥、農業股逆勢走強

截至收市，滬指報2764.91點，跌0.6%；深成指報10155.36點，跌0.84%；創指報1927.28點，跌0.55%。

滬深兩市成交總額為6425億元（人民幣，下同），較上一交易日有所縮量。其中，滬市成交2483億元，深市成交3942億元。北向資金全天淨流出約13億元。

【中國經濟2020】疫情下人行遲遲不減息 專家揭內部憂滯脹風險

【中國經濟】促消費穩增長 學者建議派千元消費券 網民咁睇

從盤面上看，行業板塊多數下跌，電子、通信、計算機、建築材料等跌幅居前，農業、生物醫療上漲。

海通證券認為，本周受美聯儲宣布無限制QE的影響，美股終於止住了連續的崩塌，全球性的流動性危機基本解除。後續海外的疫情控制仍舊會影響到資本市場的表現。從技術上看，短期大盤超跌反彈，仍然繼續向上的動能，市場的主要壓力在2900點以上。

內地境外輸入病例持續增多，國家衛生健康委員會通報，內地昨天新增確診新冠肺炎病例67宗，全為境外輸入；新增死亡病例6宗，全來自湖北；新增疑似病例58宗。截至3月25日24時，累計報告境外輸入確診病例541例。

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責任編輯：蒯宇澄

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