【新冠肺炎】防疫壓力仍大 23省有輸入病例 衛健委：做好持久防控準備

新冠肺炎疫情全球大流行，內地轉向重點防控輸入病例。國家衛健委新聞發言人米鋒稱，現已有23個省份報告境外輸入確診病例，防止疫情擴散的壓力依然很大，要做好更加持久的防控準備。

據國家衛健委通報，昨日新增67宗新冠肺炎確診病例，全為境外輸入；累計境外輸入確診病例已達541宗。

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內地傳媒統計，截至昨日，北京目前是境外病例最大輸入地，累計接納149宗，其次是上海（112宗）、廣東（92宗）。排名第四的是甘肅，累計接納45宗，主要是曾有兩批乘商業包機由伊朗到達蘭州。

從輸入病例來源國來看，歐洲為疫情最大輸入地區，包括英國、西班牙。

多地已升級防措施。其中，作為全國政治中心的首都北京，日前對所有目的地為北京的國際始發客運航班，均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安12個指定的第一入境點入境。北京亦對入境人士集中隔離，並全部做核酸檢測。

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責任編輯：伍樂

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