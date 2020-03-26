  • 25°C
香港時間 : 2020326日 (四) 17:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】防疫壓力仍大 23省有輸入病例 衛健委：做好持久防控準備

社會熱點 16:26 2020/03/26

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，內地轉向重點防控輸入病例。國家衛健委新聞發言人米鋒稱，現已有23個省份報告境外輸入確診病例，防止疫情擴散的壓力依然很大，要做好更加持久的防控準備。

據國家衛健委通報，昨日新增67宗新冠肺炎確診病例，全為境外輸入；累計境外輸入確診病例已達541宗。

【新冠肺炎最新疫情】內地昨激增67宗輸入個案 湖北再有6宗死亡個案（不斷更新）

【新冠肺炎】9成境外輸入持中國護照 外交部：病毒源頭是科學問題

【新冠肺炎】北京首通報境外輸入關聯病例 疑與確診鄰居走同一樓梯感染

內地傳媒統計，截至昨日，北京目前是境外病例最大輸入地，累計接納149宗，其次是上海（112宗）、廣東（92宗）。排名第四的是甘肅，累計接納45宗，主要是曾有兩批乘商業包機由伊朗到達蘭州。

從輸入病例來源國來看，歐洲為疫情最大輸入地區，包括英國、西班牙。

多地已升級防措施。其中，作為全國政治中心的首都北京，日前對所有目的地為北京的國際始發客運航班，均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安12個指定的第一入境點入境。北京亦對入境人士集中隔離，並全部做核酸檢測。

【新冠肺炎】北京再次調整境外輸入高風險國家和地區名單 包括香港

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎最新疫情】內地昨激增67宗輸入個案 湖北再有6宗死亡個案（不斷更新）
今日
【新冠肺炎最新疫情】內地昨激增67宗輸入個案 湖北再有6宗死亡個案（不斷更新）
【新冠肺炎】北京首通報境外輸入關聯病例 疑與確診鄰居走同一樓梯感染
2020/03/25
【新冠肺炎】北京首通報境外輸入關聯病例 疑與確診鄰居走同一樓梯感染
【新冠肺炎】北京再次調整境外輸入高風險國家和地區名單 包括香港
2020/03/25
【新冠肺炎】北京再次調整境外輸入高風險國家和地區名單 包括香港
【新冠肺炎】京境外輸入關聯患者疑行樓梯遭傳染 新規有發燒即核酸檢測
今日
【新冠肺炎】京境外輸入關聯患者疑行樓梯遭傳染 新規有發燒即核酸檢測
【新冠肺炎】9成境外輸入持中國護照 外交部：病毒源頭是科學問題
今日
【新冠肺炎】9成境外輸入持中國護照 外交部：病毒源頭是科學問題
疫情 北京 上海 首都 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】北京連鎖藥店涉售假3M口罩 網民歎哪裡能買到真的？

下一篇文章

【新冠肺炎最新疫情】內地昨激增67宗輸入個案 湖北再有6宗死亡個案（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】無症狀感染者有幾恐怖？BBC總結三件事你要知
【新冠肺炎】無症狀感染者有幾恐怖？BBC總結三件事你要知
【漢坦病毒】發病後3小時即送命？因一個關鍵毋須恐慌
【漢坦病毒】發病後3小時即送命？因一個關鍵毋須恐慌
【漢坦病毒】雲南漢感染後急速死　台灣原來也有病例　教你5招防漢坦
【漢坦病毒】雲南漢感染後急速死　台灣原來也有病例　教你5招防漢坦
漢坦病毒是什麼？雲南男子復工途中發病急速死亡 同車29人隔離
漢坦病毒是什麼？雲南男子復工途中發病急速死亡 同車29人隔離
【新冠肺炎】中大許樹昌：陽性無病徵不列確診　內地恐爆第二波疫情
【新冠肺炎】中大許樹昌：陽性無病徵不列確診　內地恐爆第二波疫情
【新冠肺炎】友城日本豐川市物資告急 無錫返捐10倍口罩
【新冠肺炎】友城日本豐川市物資告急 無錫返捐10倍口罩