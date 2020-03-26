【神州快訊】天津開發區內疫情防控重點企業獲央行再貸款

根據國家發改委的相關文件要求以及天津市、濱海新區發改委的工作部署，天津開發區積極組織區內疫情防控重點保障企業申報央行再貸款和提升應急管理能力重大項目。截止目前，已申報8個批次共55家企業，申報資金共計121.86億元（人民幣，下同），已獲批貸款3.78億元。

日前，財政部、發改委、工信部、人民銀行、審計署5部委聯合下發《關於打贏疫情防控阻擊戰強化疫情防控重點保障企業資金支持的緊急通知》，將全力保障疫情防控重要醫用物資和生活必需品供應，對疫情防控重點保障企業提供資金支持。重點支持醫用物資及醫療器械生產企業、生產重要生活必需品的骨幹企業、醫用物資收儲企業、承擔防疫物資運輸及銷售的重點企業等7大類企業，相關企業資金需求必須直接用於疫情防控相關的經營活動，並承諾疫情防控期間服從國家統一調配。

據悉，天津泰達潔淨材料有限公司等11家企業入選國家發改委首批疫情防控重點保障企業名錄。金融機構可以向這11家企業提供央行再貸款資金支持。截止目前，已有4家企業獲得央行再貸款專項資金支持，已發放貸款總額合計3.78億元，年利率最低可達2.05%。

（資料由客戶提供）