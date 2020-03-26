【神州快訊】北京石景山區系列活動提升永定河文化活力

北京石景山區水務局聯合北方工業大學建築與藝術學院共同啟動了以「最美永定河，秀水石景山」為主題的永定河畔攝影大賽，通過鏡頭記錄永定河濱水綠廊改造提升的歷史瞬間。今年，石景山區將通過開展空間改造、標識設計、公眾參與等一系列活動，實施永定河文化廊道激活計劃。

據悉，該攝影大賽的作品評選分為專業、業餘2組。活動結束後，該區水務部門會結合「智慧公園」的建設，將優質攝影點位做成專屬二維碼。後續活動中，遊客自己拍出的攝影作品也可以通過遠程上傳保留、實時更換，讓攝影成為全民參與石景山永定河建設的重要途徑。

近年來，石景山區不斷加快推進永定河石景山段生態修復和環境建設，計劃在2020年啟動西山永定河綠色廊道建設工程和永定河濱水公共空間建設工程。

作為該區國家森林城市建設的重要組成部分，永定河石景山段是西山永定河文化帶上的重要節點，石景山區水務部門計劃組織開展永定新聲詩詞書法大賽、橋下空間改造方案征集等群眾參與活動，打造以永定河為核心的文化活動，塑造文化品牌、激發文化活力，使未來的永定河石景山段成為激發地區文化活力的重要載體。

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