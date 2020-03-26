【神州快訊】西咸新區空港新城：嚴把輸入關口 確保不漏「一機一人」

陝西省西安市召開新冠肺炎疫情聯防聯控工作新聞發布會。會上，西咸新區空港新城管委會副主任艾晨介紹，數據顯示，自3月1日至3月23日0時，機場指揮部累計排查進出港航班8,348架次，測溫旅客80.44萬人次，其中排查國際進港航班14架次、2,481人；累計排查送診發熱旅客180人，已出院124人，仍住院觀察56人；累計留觀發熱旅客的密切接觸者1,138人，一般接觸者352人。共排查疫情高發國家地區元素旅客7,479人。

近期，為做好到港旅客的保障服務，西咸新區空港新城將嚴把輸入關口，確保不漏「一機一人」。設立機坪核酸檢測區，安排專業人員進駐，逐人進行核酸檢測，切實為進港旅客健康負責，嚴把境外人員入京第一道關口。

此外，經西安市委、市政府的統籌協調，在全市範圍內，按照每天確保500間的要求，足額配備留觀酒店和醫學觀察點，確保旅客「應納盡納」。並根據疫情防控需求，在留觀酒店配備必要的醫學服務和工作人員。

為提升服務標准，還對現有分流中心予以擴建，新增建築面積7,113平方米，計劃7天內建成投用。新擴建的分流中心包括旅客緩沖區、等待區、核酸采樣區等功能分區。同時，將配備投影電視、無綫WIFI，為有需求的旅客提供面包、礦泉水等人性化服務，體現了西安「城市溫度」。

（資料由客戶提供）