【神州快訊】浙江發揮數字經濟優勢打造消費大省

浙江省印發的《浙江省人民政府辦公廳關於提振消費促進經濟穩定增長的實施意見》提出，要發揮浙江數字經濟先發優勢，推動數字生活新服務走在全國前列，打造有國際影響力的消費大省。

預計到2022年，浙江實現社會消費品零售總額3.4萬億元（人民幣，下同），文化和旅遊消費年均增幅保持在10%以上，旅遊接待總數達到7.5億人次以上，全省網絡零售額達到2.6萬億元。浙江將實施數字生活新消費、繁榮商圈提能級、精品拓市育熱點、造勢聚客旺人氣、批零改造強流通、放心消費優環境等行動。

據悉，浙江將開展消費服務領域人工智能應用試點，豐富5G技術應用場景，擴大互聯網、物聯網、區塊鏈、「5G+4K」等新技術應用，加快研發可穿戴設備、移動智能終端、智能家居、4K視頻終端、醫療電子、醫療機器人等智能化產品，帶動5G智能終端、AI智能服務新消費。加快5G網絡基礎設施建設，擴大4K用戶覆蓋面。

此外，還推進杭州、寧波等重點城市打造具有全球影響力、吸引力的綜合性國際消費中心城市，並爭取納入國家級試點。努力把浙江建設成為全國進口日用消費品電子商務網絡營銷中心和供應鏈管理中心等。

《意見》還提到，鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、社會團體、企事業單位落實帶薪休假制度。

（資料由浙江省新聞辦提供）