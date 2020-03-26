【神州快訊】華泰集團財務公司落戶山東歷下

華泰集團財務有限公司舉行成立啟動儀式，標誌着華泰集團財務公司正式落戶山東省濟南市歷下區。至此，全市財務公司總數達到12家，躍居全國15個副省級城市首位。

華泰集團財務有限公司是經中國銀行保險監督管理委員會批准設立的非銀行金融機構，由華泰集團有限公司和山東華泰紙業股份有限公司合資成立，注冊資本10億元（人民幣，下同）。成立後，將充分發揮資金歸集、資金結算、資金監控、金融服務4個平臺的作用，為產業發展提供專業的金融服務，助推企業深化供給側結構性改革、加快新舊動能轉換。

近年來，濟南市致力於打造在全國具有重要影響力的產業金融中心，大力推動產融一體化發展。財務公司作為產業金融特征最明顯的金融業態，在濟南得到迅猛發展，機構數量、資產規模快速增長。截至2019年末，駐濟財務公司本外幣存、貸款餘額分別為1,261.9億元、1,218.5億元，納稅總額13.72億元，佔全市金融業稅收的8.06%。

作為濟南產業金融中心建設的重要「一極」，財務公司將充分發揮其「總部金融」效應和作為企業集團「內部銀行」的功能優勢，助推區域經濟發展，為建設「大強美富通」現代化國際大都市作出更大貢獻。

（資料由客戶提供）