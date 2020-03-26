【神州快訊】郵儲銀行發布A、H兩地上市後首份社會責任報告

3月25日，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱「郵儲銀行」）發布了《2019年社會責任（環境、社會、管治）報告》（以下簡稱「報告」）。這是郵儲銀行A、H兩地上市後發布的首份社會責任報告，全面展現了該行2019年度社會責任工作實踐與成效。

2019年，郵儲銀行秉承「普之城鄉，惠之於民」的理念，堅持服務「三農」、城鄉居民和中小企業的定位，持續提升社會責任管理水平，將責任理念融入全行管理和運營，致力於打造普惠銀行、綠色銀行、和諧銀行、價值銀行，為社會創造可持續的商業價值，在實現自身高質量發展的同時積極助力經濟、環境與社會可持續發展。

報告顯示，截至2019年末，郵儲銀行公司貸款餘額1.74萬億元（人民幣，下同），較上年末增加1,881.62億元，增長12.12%。

郵儲銀行擁有近4萬個網點，服務個人客戶超6億戶，零售銀行定位與國家戰略，尤其是與鄉村振興戰略和新型城鎮化戰略高度契合。

此外，郵儲銀行通過愛心捐贈、志願服務等多種形式，傳遞公益愛心，促進社會和諧發展。報告顯示，截至2019年末，「郵愛公益基金」共募集資金2,830.60 萬元，資助33所貧困縣高中共計1,650名「郵愛自強班」貧困學生；對指定貧困縣高中給予一本院校以上的建檔立卡貧困戶學生每人2,000元的一次性升學補助，共計資助學生1,336名。

郵儲銀行表示，2020年將全面開啟建設現代化一流商業銀行的新征程，與廣大投資者、客戶、員工、社會各界攜手，在經濟、環境和社會領域創造更大價值，更好地服務經濟社會發展和滿足人民美好生活需要，為全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標作出應有貢獻。

（資料由客戶提供）