【新冠肺炎】北京連鎖藥店涉售假3M口罩 網民歎哪裡能買到真的？

▲ 北京連鎖藥店康佰馨董事長李東涉嫌銷售假口罩案今天（26日）上午在朝陽法院開庭審理，李東等3人被指控銷售偽劣產品罪。據內媒《新京報》報道，被告人穿防護服、佩戴護目鏡出庭。

北京連鎖藥店康佰馨董事長李東涉嫌銷售假口罩案今天（26日）上午在朝陽法院開庭審理，李東等3人被指控銷售偽劣產品罪。據內媒《新京報》報道，被告人穿防護服、佩戴護目鏡出庭。

網民留言討論「如果連藥店都開始賣假口罩了，哪裡還能買到真的呢」、「這次疫情暴露了口罩問題，其他的藥品或醫療器械不知道還有什麼是假冒的」、「那麼多醫護人員冒著生命危險在前線，這邊為了私利，害大家染上病毒怎麼辦？」

根據公訴機關的指控，今年1月21至26日，被告人李東夥同李某某、羅某某從山東省高密市儀某某（另案處理）購入標註「3M」9001、9001V、9002V等字樣的口罩50餘萬個，銷售至北京市朝陽區等地和外省市藥店或個人，銷售金額共計400餘萬元（人民幣，下同）。

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北京市朝陽區市場監督管理局在朝陽區多家藥店查獲涉案口罩共計2.4萬餘個。經核實，上述口罩侵犯「3M」註冊商標專用權。經國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）鑑定，其過濾效率數據不符合KN90標準要求。

控辯爭議是否「知假賣假」

被告人先後被警方查獲歸案。控辯雙方的辯論焦點主要集中在3名被告人是否「知假賣假」。

旁聽人員透露，李東認為自己是經營了十幾、二十年的藥房連鎖店企業家，守護消費者健康是他的情懷，從來沒有意識要賣假口罩，也不知道賣的是假口罩，他對客觀產生不良影響比較後悔，售假不是他的本意。另兩名被告人則辯護稱，被委託進貨中，他們為了利益在中間加價1元，但沒認識到口罩是假的。

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公訴機關認為，在疫情嚴重期間，以低價格買口罩，當事人應該知道其中有問題。3名被告人的行為破壞了防疫，造成了很大社會影響，對3人分別提出15年、10至12年及9年的量刑建議。

責任編輯：孫民

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