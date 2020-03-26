【中美角力】中美互指對方網絡攻擊 京：美方是全球最大竊密者

應對新冠肺炎疫情之際，中美關係更趨緊張，近日雙方互相指對方有黑客從事網絡竊密活動。美國一間網絡安全公司稱，中國黑客團夥APT41近日更頻繁針對美國公司，中國國防部則指摘，美中情局黑客組織APT-C-39對華進行長達11年的網絡攻擊和滲透，美方是全球最大的竊密者。

美方指中國APT41最近頻繁活動

據美國之音，美國網絡安全公司火眼（FireEye Inc.）25日表示，該公司發現代號為「APT41」的中國黑客團夥針對美國多個目標展開的網絡間諜活動一直不斷，最近更趨頻繁。「APT」是高級持續性威脅的英文縮寫，指代隱蔽性強、時間持久的電腦入侵活動。

火眼公司在一份報告中說，APT41從1月20日開始活動，目標是該公司的至少75個客戶，它們分布於制造業、媒體、保健和非盈利組織等行業。報告稱「這是我們近年來觀察到的由一個中國網絡間諜團伙進行的涉及範圍最廣的黑客行動之一」。

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更早之前，火眼公司在去年發布的報告中說，APT41的間諜活動通常與中國「五年規劃」吻合。2016年起，中國政府發布了第十三個五年規劃（簡稱「十三五」規劃），其中的研究課題包括健康保障、信息經濟和戰略性新興產業。與此呼應，APT41的間諜活動集中在建立並維護醫療、通信和高科技產業的戰略性情報領域。

中方指美國APT-C-39網絡攻擊長達11年

另一邊廂，在北京，國防部在今日的記者會上也提到美方進行網絡攻擊問題。

對於路透社報道，360公司近日經過調查分析稱，美中情局黑客組織「APT-C-39」對華進行了長達11年的網絡攻擊和滲透，包括航空航天、科研機構、大型互聯網公司以及政府機構等多家單位均受到影響，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校回應指，長期以來，美國違反國際法和國際關系基本准則，對外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的網絡竊密、監控和攻擊，是國際社會公認的慣犯。

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任國強說，從「維基解密」、「斯諾登事件」、「瑞士加密機事件」到此次的360公司有關報告，事實一再證明，在網絡安全問題上，美方是全球最大的竊密者。中方再次強烈敦促美方立即停止對中方進行網絡竊密和攻擊活動，還中國和世界一個和平、安全、開放、合作的網絡空間。

責任編輯：費風