【全球大流行】疫情第二波外貿冰封  牽連1800萬人失業

新型冠狀病毒肺炎爆發，中國經濟在首季按下暫停掣，疫情稍緩開始推動復工復產，但疫情在第二季全球大爆發，如今外貿基本冰封，導致雖復工卻無訂單，出口大幅下滑將導致大量失業，專家估計，這一波將導致1800萬人失業！如果第二季情況未改善，疊加800多萬高校畢業生需找工作，情況之嚴峻前所未見，這正是中央高層多番強調穩就業放第一位的原因。

新冠肺炎影響 中國首2個月出口跌17.2% 進口跌4%

【新冠肺炎】中國復工復產新難題 需看美國防疫進度

中國經濟真正危機：復工≠復產 復產≠復元

目前疫情在全球快速蔓延，全球經濟遭受1930年代大蕭條以來的最大破壞，疾速進入衰退，歐美經濟二季度萎縮程度可能創一個半世紀以來的紀錄。

據野村中國區首席經濟學家陸挺評估，今年1-2月份，中國以美元計價的貨物貿易出口按年增速暴跌至-17.2%，遠低於去年全年0.5%的增速。因為武漢乃至全國範圍的大面積封城措施從1月23日才開始，之前出口並未受影響，所以實際上疫情對出口的衝擊可能遠比1-2月數據所顯示的要嚴重，即使考慮三月份的復工復產，預計3月份的出口按年增速可能下滑到-25.0%左右。

從2月底開始，新冠疫情開始在歐美等發達經濟體迅速惡化。大部分專家均明確指出，美國第二季無可避免陷入衰退，情況遠比美國在2008年四季度全球金融危機時-8.4%的GDP增速要糟糕的多。歐洲最主要的幾個國家諸如英法德意等國的GDP跌幅或相似。亞洲方面，日韓也幾乎確認在今年上半年進入衰退。

【中國經濟】中國海運出口雖恢復 西方港口卻因疫情無力承接

【新冠肺炎】中國產業鏈有多少外移 關鍵看3月復工進度

【新冠肺炎】復工不復產追指標 弄虛作假風氣難改

外需急速下滑對中國經濟影響要視乎疫情變化，陸挺稱，如果發達經濟體的新冠感染率將在4月下旬達到峰值，中國出口按年增速由一季度的-20%下滑到二季度的-30%。假設發達國家的新冠感染率將分別在5月上旬和5月下旬達到峰值。相應地，二季度的出口同比增速也將分別惡化到-35%和-45%。疫情在發達經濟體持續的時間越久，外需惡化的時間將會越長，恢復全球供應鏈所需的時間也會越長，對中國經濟的衝擊也將會越來越大。

陸挺認為，目前外需對宏觀經濟影響方面不少估算存在誤區，一個較為簡潔的方法就是出口附加值法。根據估算，中國的出口商品中，附加值約為出口商品總值的2/3，這樣可以估計出口附加值貢獻了約13%的GDP。因此，若今年一二季度出口增速分別為-20%和-30%，這將分別拖累中國GDP增速2.7與4.0個百分點。

【新冠肺炎】中大許樹昌：陽性無病徵不列確診 內地恐爆第二波疫情

【中美角力】美卿：G7皆有同感 中國就疫情散播不實消息

【經濟寒流】內地2月調查失業率升至5.3% 官方：春節影響

同時，再依此計算失業人口，2008年全球金融危機時期中國出口在2008年四季度和2009年上半年約比正常情況減少28%左右，造成2500萬至3000萬人的失業。考慮到現在中國第二產業就業人口為2.2億左右，出口部門約佔25%到30%，再加上第三產業中約有400萬與出口相關的就業人口，中國總計約有6000萬人在和出口相關的行業工作。若中國出口下跌30%，則有可能造成約1800萬人的失業。

陸挺這個估算，僅僅是指對外出口下跌對失業率的影響。如果，再計算服務業就疫情影響而失業的人口，情況將更惡劣。更嚴重的問題是，如果發達國家的新冠感染率將分別在5月上旬和5月下旬才達到峰值，外需冰封將延續至第三季，6月將有800多萬高校生離開校門找工作，失業率會進一步惡化。隨之而來的連鎖效應，將成為今年另一隻黑天鵝，其後果之嚴重無法預計。

本報記者：高青

【中國經濟】「三駕馬車」死火 中南海最擔心是失業潮

【中國經濟2020】中央智囊：明年GDP或放緩至5.8％ 失業恐惡化？

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響