【新冠肺炎】武漢家屬排長龍領骨灰圖文被刪 網民哀悼變憤慨

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）爆發至今，在武漢奪去超過2500條生命。當地政府昨首度開放民眾領取親友骨灰，在網絡流傳一張家屬排隊領骨灰人龍照片引發網民一片哀悼時，當局大舉刪文，惹來不滿。

網絡大V「毛大慶」在微博發文「今早，漢口殯儀館領骨灰的長長隊伍」，附有一張據稱拍攝於漢口殯儀館的照片。照片中，大批民眾在殯儀館前排起隊伍，等待領取骨灰，網民紛紛轉載，留言稱「一張令人淚崩、心痛的照片」、「一個人都代表一個破碎的家庭，難過」。

不過，毛大慶這篇帖文不久就被刪除，引發網民由哀悼變為憤慨。有網民留言稱「為甚麼我不能光明正大地悼念我的同胞」、「別人疫情防控不好就是每天熱搜，自己這邊一點點不好的都要屏蔽」、「漢口殯儀館是負能量？意大利殯儀館就是正能量？刪你馬」。

有人諷刺：「在全國人民喜迎復工，笑看別國疫情肆虐的時候，你提起我們也死了這麽多人是什麽意思？」、「好像只要捂著身邊人的嘴，那些痛苦的哀嚎就不存在，可以繼續做著天下第一的夢。」

也有人意有所指地說：「你在等它道歉，它在等你感恩。」

網友「沙丘2046」在微博發文說，「我是今天上午10點左右到漢口殯儀館的，大門口沿路停着長長的私家車和志願者車隊，進門安保很嚴，到處是便衣，基本一抬手機就有人過來制止。」

該網友說：「我在裡面待了兩個小時，有的家屬抱着遺照坐在對接點等待，有的抱着骨灰盒從我身邊走過。人很多，很安靜，沒有哭聲，也沒有哀樂，他們就這樣默默地抱著骨灰盒離開。只到最後我要離開才看到一位阿姨放聲大哭，她的哭聲引來所有人回頭，大家呆呆地看著她，甚至有一絲尷尬。」

國家衛健委2月初發出指引，新冠肺炎死者遺體應當就近全部火化，不得採用埋葬或其它保存遺體方式，不得移運。火化結束後，由殯儀館服務人員撿拾骨灰，並出具火化證明，一併交親屬取走。

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響