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【中美角力】中美打疫戰如同攬炒　誰會輸更多？

國情動向 19:55 2020/03/26

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新冠肺炎全球大流行，中美在嚴峻時刻未有合作抗疫，反而選擇加碼角力。

新冠肺炎全球大流行，中美在嚴峻時刻未有合作抗疫，反而選擇加碼角力。有觀察者形容這是由「新冷戰」延伸出現的「疫戰」。這場沒有硝煙的戰爭如打下去，可以肯定沒有贏家、也就是俗稱的攬炒，只是中美誰會輸更多？

政治的確一日都嫌長，中國駐美大使崔天凱17日接受美媒採訪表示，為中方官員曾渲染的「美軍播毒論」降溫、直指這類謠言是「瘋狂之舉」；而數天後，美國總統特朗普明確不再說「中國病毒」。

特朗普不談「中國病毒」　但中美關係未緩和

正當大家都以為中美會暫把疫戰放一邊，以承擔更多大國責任、更多地合作應對新冠疫情，防範環球經濟崩潰；但一切在26日又出現變數。美國國務卿蓬佩奧在7大工業國集團（G7）外長會議後，堅持獨唱「武漢病毒」一詞，又揚言7國都認為中國在疫情中發動「假消息」攻勢，頗有拉攏盟友制衡中國的意味。

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中美互不讓步，互拖對方後腿，使兩個大國無法專心抗疫救市，固然不利全球經濟；如中美「疫戰」外溢其他領域，兩國都會是輸家、沒有人會贏，關鍵是誰會輸更多。

特朗普恐輸掉大選

先說美國，美國特別是特朗普的「輸」會體現於兩方面：

其一是輸掉選票：特朗普早前為反制中國的「美軍播毒論」，擲出「中國病毒」之說，恐已失掉一些亞裔選票；如他仍只顧與中國鬥氣，未能專注應付美國國內抗疫，使感染者增加、經濟更衰退、民怨更深，將直接打擊他今年年底競選連任勝算。

其二輸掉經濟：美國疫情打擊下，美國長達11年的牛市已終結，特朗普上台以來的美股漲幅，已在數次股市熔斷中被徹底抹平。美國經濟陰霾重重，如中美「疫戰」的衝擊波外溢至中美經濟領域，甚至升級貿易戰，美國經濟將更添不明朗。

中國恐輸掉政權穩定基礎

至於中國，中美疫戰對中國的衝擊是廣泛的，但致命的也主要體現在兩方面：

其一是令經濟衰退壓力更大：一如上述，疫戰如加深兩國對立，令貿易領域受波及，中國經濟勢必風聲鶴唳。事實上從，經濟數據反映，中國經濟確已處於脆弱狀態，外貿不待言，作為經濟主要動力的3駕馬車：2月份社會消費品零售總額、工業增加值、固定資產投資，都出現13％至24％的按年跌幅，首季經濟衰退已成定局，全年亦難樂觀。

其二是社會乃至政治穩定：中國經濟寒流如傳導至就業，失業率上升恐動搖社會安定；有研究指，中國經濟要年增6％，左右才能吸納每年約1200萬的新增就業人口，如中美惡鬥、鬥垮經濟，民眾失業恐會令民間對政權的不滿累積。

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同樣重要的，中共十八大五中全會訂出目標，到2020年GDP和城鄉居民人均GDP，比2010年翻一番，這是中共爭取2020年「全面建成小康社會」的重要基礎；有專家曾算一算，今年GDP要達5至6％才能達此目標。中美惡鬥會令中共達至此目標時，遇到更大困難，延伸影響是令中共的歷史地位「規劃」更添變數。

可以說，中美在大瘟疫中不專心抗疫，卻去打意識形態主導的「疫戰」，兩國都會是輸家，甚至深陷招攬炒之局；至於誰輸更多、又或輸少當贏，則要視乎誰的政治制度、經濟實力更厚。但或許，連習近平及特朗普心底裡也未有有信心說一句：我會贏！

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