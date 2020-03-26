新冠肺炎損男性生殖功能首現臨床證據 性激素水平顯著改變

新型冠狀病毒可能攻擊睾丸的研究，稍早前由湖北省政府刊出，但其後又被急刪，引起輿論關注。武漢大學中南醫院生殖醫學中心副教授張銘等人，近日在預印本網站MedRxiv上傳的一篇論文，則為新冠肺炎損傷男性生殖功能提供首個臨床證據。惟文章未經同行評議，尚未正式發表。

新冠病毒可攻擊睾丸功能

該篇題為《新冠感染對男性性腺功能影響的單中心研究》的論文指出，研究對比81名20至54歲（中位數38歲）男性新冠患者，和100名年齡相仿的健康男性後發現，前者的血清促黃體生成素（LH）和催乳素水平顯著升高，而睾酮與卵泡刺激素相對LH的比值顯著降低。

LH是由腺垂體細胞分泌的一種糖蛋白類促性腺激素，可促進膽固醇在性腺細胞內轉化為性激素。雖然精液參數才直接反映生殖腺功能，但論文認為，上述指標的改變，也為新冠攻擊睾丸功能提供首個間接的臨床證據。

【新冠肺炎】專家解構神秘瘟疫： 新冠病毒似沙士 恐致男人不育

【新冠肺炎】美國研究推斷：新冠病毒攻擊睪丸 損男性生育能力

中科院院士：新冠病毒可感染肝臟細胞 患者存在一定比例肝功損傷

研究亦提到，新冠病毒攻擊細胞的靶點是簡稱為ACE2的受體血管緊張素轉換酶II。這個靶點並不僅僅出現在肺部，在睾丸中的蛋白質和mRNA表達幾乎是人體內最高的，包括間質細胞和輸精管細胞。

推測或使精子製造失敗

2月下旬，美國國立衛生研究院（NIH）的兩個研究人員，同樣指出新冠病毒的靶點主要於睾丸中的精原細胞、間質細胞和支持細胞。

【新冠肺炎】逾3成新冠患者有神經受損症狀 恐會混沌、癲癇、無味減退

【新冠肺炎】打臉特朗普！新冠肺炎與流感有5大不同 且危險性更高

【新冠肺炎】内地研究指病毒攻擊睾丸 男患者生育功能恐受損

從理論上來說，任何有這種靶點的細胞都易受新冠病毒攻擊。而與新冠具有同樣靶點的SARS，曾被發現引起睾丸炎。

研究人員推測，雖然未有臨床驗證，但新冠病毒可能會使細胞與生殖相關的功能被抑制，從而使精子製造失敗。他們再次提醒應關注育齡男性患者的生殖功能。

【新冠肺炎】疾控中心論文：武漢湖北早於去年底有逾百確診病例

【新冠肺炎】中國疾控中心論文揭 當局錯過防疫黃金10天終大爆發

責任編輯：伍樂