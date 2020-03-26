  • 23°C
香港時間 : 2020326日 (四) 20:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新冠肺炎損男性生殖功能首現臨床證據 性激素水平顯著改變

社會熱點 20:07 2020/03/26

分享：

新型冠狀病毒可能攻擊睾丸的研究，稍早前由湖北省政府刊出，但其後又被急刪，引起輿論關注。武漢大學中南醫院生殖醫學中心副教授張銘等人，近日在預印本網站MedRxiv上傳的一篇論文，則為新冠肺炎損傷男性生殖功能提供首個臨床證據。惟文章未經同行評議，尚未正式發表。

新冠病毒可攻擊睾丸功能

該篇題為《新冠感染對男性性腺功能影響的單中心研究》的論文指出，研究對比81名20至54歲（中位數38歲）男性新冠患者，和100名年齡相仿的健康男性後發現，前者的血清促黃體生成素（LH）和催乳素水平顯著升高，而睾酮與卵泡刺激素相對LH的比值顯著降低。

LH是由腺垂體細胞分泌的一種糖蛋白類促性腺激素，可促進膽固醇在性腺細胞內轉化為性激素。雖然精液參數才直接反映生殖腺功能，但論文認為，上述指標的改變，也為新冠攻擊睾丸功能提供首個間接的臨床證據。

【新冠肺炎】專家解構神秘瘟疫： 新冠病毒似沙士　恐致男人不育

【新冠肺炎】美國研究推斷：新冠病毒攻擊睪丸  損男性生育能力

中科院院士：新冠病毒可感染肝臟細胞 患者存在一定比例肝功損傷

研究亦提到，新冠病毒攻擊細胞的靶點是簡稱為ACE2的受體血管緊張素轉換酶II。這個靶點並不僅僅出現在肺部，在睾丸中的蛋白質和mRNA表達幾乎是人體內最高的，包括間質細胞和輸精管細胞。

推測或使精子製造失敗

2月下旬，美國國立衛生研究院（NIH）的兩個研究人員，同樣指出新冠病毒的靶點主要於睾丸中的精原細胞、間質細胞和支持細胞。

【新冠肺炎】逾3成新冠患者有神經受損症狀　恐會混沌、癲癇、無味減退

【新冠肺炎】打臉特朗普！新冠肺炎與流感有5大不同　且危險性更高

【新冠肺炎】内地研究指病毒攻擊睾丸 男患者生育功能恐受損

從理論上來說，任何有這種靶點的細胞都易受新冠病毒攻擊。而與新冠具有同樣靶點的SARS，曾被發現引起睾丸炎。

研究人員推測，雖然未有臨床驗證，但新冠病毒可能會使細胞與生殖相關的功能被抑制，從而使精子製造失敗。他們再次提醒應關注育齡男性患者的生殖功能。

【新冠肺炎】疾控中心論文：武漢湖北早於去年底有逾百確診病例

【新冠肺炎】中國疾控中心論文揭  當局錯過防疫黃金10天終大爆發

責任編輯：伍樂

相關文章

【新冠肺炎】專家解構神秘瘟疫： 新冠病毒似沙士　恐致男人不育
2020/03/13
【新冠肺炎】專家解構神秘瘟疫： 新冠病毒似沙士　恐致男人不育
【新冠肺炎】美國研究推斷：新冠病毒攻擊睪丸 損男性生育能力
2020/02/24
【新冠肺炎】美國研究推斷：新冠病毒攻擊睪丸 損男性生育能力
【新冠肺炎】内地研究指病毒攻擊睾丸 男患者生育功能恐受損
2020/02/19
【新冠肺炎】内地研究指病毒攻擊睾丸 男患者生育功能恐受損
【新冠肺炎】逾3成新冠患者有神經受損症狀　恐會混沌、癲癇、無味減退
2020/02/28
【新冠肺炎】逾3成新冠患者有神經受損症狀　恐會混沌、癲癇、無味減退
【新冠肺炎】最大規模研究：8成患者症狀輕微 致死率隨年齡攀升
2020/02/19
【新冠肺炎】最大規模研究：8成患者症狀輕微 致死率隨年齡攀升
傳染病 SARS－CoV－2 不育 疫情 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】歐洲研究：煙民患新冠肺炎更易死

下一篇文章

【新冠肺炎】武漢家屬排長龍領骨灰圖文被刪 網民哀悼變憤慨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【漢坦病毒】雲南漢感染後急速死　台灣原來也有病例　教你5招防漢坦
【漢坦病毒】雲南漢感染後急速死　台灣原來也有病例　教你5招防漢坦
【新冠肺炎】無症狀感染者有幾恐怖？BBC總結三件事你要知
【新冠肺炎】無症狀感染者有幾恐怖？BBC總結三件事你要知
【漢坦病毒】發病後3小時即送命？因一個關鍵毋須恐慌
【漢坦病毒】發病後3小時即送命？因一個關鍵毋須恐慌
【新冠肺炎】中大許樹昌：陽性無病徵不列確診　內地恐爆第二波疫情
【新冠肺炎】中大許樹昌：陽性無病徵不列確診　內地恐爆第二波疫情
【新冠肺炎】友城日本豐川市物資告急 無錫返捐10倍口罩
【新冠肺炎】友城日本豐川市物資告急 無錫返捐10倍口罩
漢坦病毒是什麼？雲南男子復工途中發病急速死亡 同車29人隔離
漢坦病毒是什麼？雲南男子復工途中發病急速死亡 同車29人隔離