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【新冠肺炎】歐洲研究：煙民患新冠肺炎更易死

社會熱點 20:15 2020/03/26

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歐洲疾病預防管制中心（ECDC）引述科學研究表示，吸煙恐使人較容易受到冠狀病毒引發的嚴重併發症傷害。以此推測，吸煙患者的死亡率或較高。

新冠肺炎全球大流行，西方國家繼中國後，亦深入研究新冠病毒這種病原體。歐洲疾病預防管制中心（ECDC）引述科學研究表示，吸煙恐使人較容易受到冠狀病毒引發的嚴重併發症傷害。以此推測，吸煙患者的死亡率或較高。

路透社報道，歐洲疾病預防管制中心針對引發新冠肺炎的病毒展開風險評估，並寫成報告中，將吸煙者列為感染病毒後、引發重症的潛在高風險族群。

70歲以上長者和有高血壓　易成重症

報告還說，根據中國統計數字，80%感染者僅出現輕微症狀，不過在歐洲，這項數字卻掉到70%，每10起確診病例，就有3人需要住院治療。

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70歲以上長者和有高血壓、糖尿病或心血管疾病等潛在健康問題的患者，也是染病後引發重症的高風險族群。這個歐盟組織在報告中還說，男性風險高於女性。

有煙癮者也較容易在感染這種病毒後，出現呼吸系統併發症，證實了稍早研究所述，歐洲疾病預防管制中心建議將他們列為潛在的弱勢群體。

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歐洲疾病預防管制中心說，中國醫療團隊針對99名患者所做的研究發現，與老年人相比，重度吸煙者死亡風險更高。

與老年人相比　重度吸煙者死亡風險更高

歐洲疾病預防管制中心也引述南卡羅來納大學（University of South Carolina）研究人員的報告說，吸煙與肺部的血管收縮素轉化酶II（ACE2）活動增強有關，恐使人更容易成為重症患者。

歐洲疾病預防管制中心說，血管收縮素轉化酶II的活動力會隨著年紀、和接受某些高血壓療法而增強，而這兩者皆為風險因子。這項研究報告總結說，煙癮者可能較容易受到這種病毒所害。

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