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【G20特別峰會】習近平：防世界經濟陷入衰退 要實施有力有效財政和貨幣政策 籲減免關稅

國情動向 20:58 2020/03/26

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新冠肺炎疫情全球大流行，二十國集團（G20）本港時間今晚召開特別峰會，以視像形式，討論各國應對疫情最新對策，中國國家主席習近平在北京出席。這是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。

新華視點報道，習近平在會議上強調，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，國際社會最需要堅定信心、齊心協力、團結應對，全面加強國際合作，凝聚起戰勝疫情強大合力，攜手贏得這場人類同重大傳染性疾病的鬥爭。國際社會應該加緊行動起來，遏制疫情蔓延勢頭。中方願同有關國家分享防控有益做法，開展藥物和疫苗聯合研發，並向出現疫情擴散的國家提供援助。

他稱，疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應該聯手加大宏觀政策對沖力度，防止世界經濟陷入衰退。要實施有力有效的財政和貨幣政策，加強金融監管協調，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

中國將擴大進口和對外投資

他呼籲，二十國集團成員採取共同舉措，減免關稅、取消壁壘、暢通貿易，發出有力信號，提振世界經濟復甦士氣。​​​​

習近平又稱，中國將加大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，堅定不移擴大改革開放，放寬市場准入，持續優化營商環境，積極擴大進口，擴大對外投資，為世界經濟穩定作出貢獻。

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他稱，病毒無國界，疫情是共同敵人。各國必須攜手拉起最嚴密的聯防聯控網絡。而中方已經建立新冠肺炎疫情防控網上知識中心，向所有國家開放。

他並稱，中方支持世衛發揮領導作用，制定科學合理防控措施，盡力阻止疫情跨境傳播。二十國集團應加強疫情防控信息共享，推廣全面系統有效的防控指南，適時舉辦全球公共衛生安全高級別會議。中國將同各國一道，加大對相關國際和地區組織的支持力度。

責任編輯：伍樂

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