【新冠肺炎】習近平回信大讚譚德塞 支持世衛在抗疫發揮領導作用

新冠肺炎疫情全球大流行，世界衛生組織（WHO）一直被質疑輕視疫情，又遭美國總統特朗普指稱偏袒中國，全球更超過50萬人聯署促譚德塞下台。中國國家主席習近平今日回信世衛總幹事譚德塞，卻讚賞他為推動全球抗擊新冠肺炎疫情所作努力，又表示中方將堅定支持他和世衛在國際抗疫合作中，發揮積極領導作用。

新華社報道，習近平在信中對譚德塞及世衛同中方密切合作抗擊疫情表示高度讚賞，指當前中國疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復態勢不斷鞏固和拓展，統籌推進防控和經濟社會發展工作取得積極成效。

他稱，中方將準確把握國內外疫情防控和經濟形勢的階段性變化，因時因勢調整工作著力點和應對舉措，確保打贏疫情防控的人民戰爭。

中方將因時因勢調整應對舉措

習近平又表示，在譚德塞的帶領下，世衛積極推動抗擊疫情國際合作，得到國際社會廣泛認可，中國將繼續堅定支持譚德塞和世衛在國際抗疫合作中發揮積極領導作用。而中國已向世衛等國際組織，以及80多個國家提供援助，並將能力範圍內，繼續為國際社會抗擊疫情提供支持。

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他強調，新冠肺炎疫情再次表明，人類是一個休戚與共的命運共同體，國際社會應該守望相助、同舟共濟，願同世衛和各國，為維護全球公共衛生安全作出貢獻。

另外，對於特朗普稱世衛一直偏袒中國，中國外交部發言人耿爽今日回應稱， 世衛作為 國際衛生領域 最權威、最專業的機構，為協調世界抗疫鬥爭和防疫合作作出巨大努力，指 他們的工作得到國際社會的普遍認可和廣泛讚譽，中方支持世衛在下一步的國際衛生合作中繼續發揮重要作用。

責任編輯：伍樂