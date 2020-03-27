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【新冠肺炎】今起香港入境廣東人士 須自費集中隔離14天

社會熱點 00:20 2020/03/27

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新冠肺炎疫情持續，廣東升級入境防控措施。南方網報道，據省疫情防控指揮部辦公室，今日（3月27日）6時起，對所有經廣東口岸入境人士，包括港澳台及中轉旅客，實行核酸檢測全覆蓋，並集中隔離醫學觀察14天，集中隔離食宿費用自理。

對於保障港澳正常生產生活的特定人員，以及承擔粵港澳急需物資運輸的跨境司機、船員等，暫不實施集中隔離醫學觀察，但全部實行核酸檢測，並對其嚴格加強全流程健康管理，確保閉環運作。

緊急物資運輸跨境司機不隔離 需核酸檢測

廣東將密切關注境外疫情發展，進一步加強與港澳特區政府的溝通合作，繼續強化粵港澳疫情聯防聯控，實施全流程健康監測管理，全方位織密織牢境外疫情輸入防護網。

【新冠肺炎】廣東首現境外輸入本地二代傳播 入境者一律須核酸檢測

【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東：應隔離港澳台入境人士

廣東早於本月21起，對境外入粵人士一律隔離14天集中隔離觀察，但不包括港澳台。內地官方《環球時報》總編輯胡錫進曾批評廣東省這一入境隔離新規，點名香港、台灣近日病例激增，形勢尤其危險，各地政府絕不能網開一面，導致內地面臨第二次感染的巨大風險。

截至今日中午12時，廣東累計報告96宗境外輸入病例，境外關聯病例1宗。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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