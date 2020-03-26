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【新冠肺炎】中國周六起史無前例「封關」 暫停持簽證和居留許可外國人入境

國情動向 23:18 2020/03/26

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新冠肺炎疫情在全球加速蔓延，中國外交部及國家移民管理局晚上公告，周六（3月28日）凌晨零時起，暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境。

新冠肺炎疫情在全球加速蔓延，中國外交部及國家移民管理局晚上公告，周六（3月28日）凌晨零時起，暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境。

公告內容如下：

  • 3月28日0時起，暫時停止外國人持目前有效來華簽證和居留許可入境
  • 暫停外國人持APEC商務旅行卡入境
  • 暫停口岸簽證、24/72/144小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽、東盟旅遊團入境廣西免簽等政策
  • 持外交、公務、禮遇、C字簽證入境不受影響
  • 外國人如來華從事必要的經貿、科技等活動，以及出於緊急人道主義需要，可向中國駐外使領館申辦簽證
  • 外國人持公告後簽發的簽證入境不受影響。

中方表示，這是為應對當前疫情，參考多國做法，不得已採取的臨時性措施。中方願與各方保持密切溝通，做好當前形勢下中外人員往來工作。中方將根據疫情形勢調整上述措施，並另行公告。

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責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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