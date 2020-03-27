【美國疫情】特朗普質疑中國數字　回應美國確診人數變全球第一

▲ 美國疫情惡化至全球第一。美國總統特朗普在記者會表示，那是因為美國的病毒測試次數很多，外界至今都不知中國實際受測人數。

新冠肺炎全球大流行，美國疫情惡化至全球第一。美國總統特朗普在記者會表示，那是因為美國的病毒測試次數很多，外界至今都不知中國實際受測人數。

根據霍普金斯大學統計，美國在26日超越最早發現疫情的中國，成為最多確診病例的國家。但特朗普在白宮回應表示，「其實，你不知道中國的數字是多少。」

「無法確定中國有在做檢測 抑或沒有」

對於美國確診人數暴升，特朗普將此歸因於篩檢人數大幅增加。「我相信你無法確定中國有在檢測或沒有檢測，這有點困難」，他並強調，美國每天有很多病毒測試同時進行，他並讚許羅氏藥廠對此有重要貢獻。

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在同一場合的美國副總統彭斯（Mike Pence），隨後補充表示，目前全美篩檢總數超過55萬2000人。

特朗普並透露，他會於當地時間26日晚9時，與中國國家主席習近平通話，期盼能有很好的對話。

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至於最新請領失業救濟金人數，從28萬人竄升至328萬餘人，特朗普先是說，以美國國家規模來看，他原本聽到的數字是600、700萬人，而現在是320多萬人；特朗普後來又澄清說，他沒認為會達600萬人，是有專家這麼預測。

對於失業數字攀升，特朗普說，這是可預期的數字，且他再次重申自己很快決定暫停來自中國的旅客入境美國的決策很棒。

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責任編輯：伍樂

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