麻生太郎批譚德塞：大量聲音說WHO應改成中國衛生組織

▲ 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延全球，世界衛生組織（WHO）被批反應遲緩，以及偏袒中國，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）飽受質疑。日本副首相兼財務大臣麻生太郎對此表示，大量聲音說WHO不是世界衛生組織，應該改成中國衛生組織。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延全球，世界衛生組織（WHO）被批反應遲緩，以及偏袒中國，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）飽受質疑。日本副首相兼財務大臣麻生太郎對此表示，大量聲音說WHO不是世界衛生組織，應該改成中國衛生組織。

共同社報道，麻生太郎昨（26日）在日本參院財政金融委員會會議上，就網上出現「WHO未能保持政治上中立為由要求總幹事譚德塞辭職」的聲音發言稱，出現大量聲音說WHO不是世界衛生組織，應該改成中國衛生組織。

麻生指出，譚德塞如果一開始就說疫情很嚴重的話，世界各國就能更早做好應對措施。網絡上有30萬或50萬人要求譚德塞辭職，幾乎都是不滿譚德塞沒處理好。但麻生無提到，是否支持要求譚德塞辭職。

麻生此前曾在公開場合把新型冠狀病毒稱為「武漢病毒」，此外還稱完全不相信中國發布的確診病例數據是真確的。

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同日，中國國家主席習近平覆信世界衛生組織總幹事譚德塞，讚賞譚德塞為推動全球抗擊新冠肺炎疫情所作努力，得到國際社會廣泛認可，表示中國將繼續「堅定支持你（譚德塞）和世界衛生組織在國際抗疫合作中發揮積極領導作用」。

另對於美國總統特朗普25日在記者會上批評世衛多年來偏袒中國。中國外交部回應稱，世衛的工作得到了國際社會的普遍認可和讚譽，中方支持世衛在下一步的國際防疫合作中繼續發揮重要作用。

責任編輯：伍樂

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