【中美角力】特朗普簽署「台北法案」 支持台灣參與國際組織

日前經美國聯邦參眾兩院院會通過的「台北法案」，當地時間周四（26日）由美國總統特朗普簽署後正式生效。法案要求美國行政部門以實際行動協助台灣鞏固邦交及參與國際組織，並尋求進一步增強與台灣的經貿關係。台當局表示歡迎與感謝。

這是繼「台灣旅行法」後，美國再一個以台命名的國內法，料將引起北京反彈。

傷害台灣安全的國家 美方應改變與其接觸

「台北法」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱為TAIPEI Act），是由參議院外委會亞太小組主席、共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及共和黨籍眾議員柯蒂斯（John Curtis）相繼於去年5月23日與10月18日領銜提出參、眾院版本。

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這項新法呼籲美國行政部門，對於採取行為傷害台灣安全或繁榮的國家，美方應考慮改變與其經濟、安全及外交接觸。反之，對於明顯增強或升級（upgrade）與台灣關係的國家，美方應考慮增加與其在上述領域的接觸。

新法還呼籲美國利用影響力或其他工具，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。它也鼓勵美國貿易代表署（USTR）尋求機會，進一步增強美台雙邊經貿關係。

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美議員指將力推台灣參加今年世衛大會

此外，新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續在全球肆虐，提案議員柯蒂斯日前接受中央社訪問表示，這次疫情台灣處理得非常好，值得各國效法，美國將力推台灣參加今年世衛大會。

台灣的「外交部」今天對此表示歡迎與感謝，將持續與美國合作，推動共享價值與共同目標，並爭取台灣更寬廣國際空間。

「台北法案」4日於聯邦眾議院以415票贊成、0票反對的壓倒性票數通過後，11日聯邦參議院也以一致同意方式通過，並於18日送交白宮，到周四正式由特朗普簽署後生效。

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這也是繼「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）於2018年3月生效後，另一個以「台灣」為名的法案正式成為美國國內法。另一項以台灣為名的法案「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2019）則已在眾院院會通過，正在等候參議院的立法程序。

責任編輯：伍樂

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