【中國經濟】G20放水 滬指半日升1.4%收復2800點

二十國集團（G20）計劃全球注資5萬億美元（約合港幣39萬億元），以助經濟對抗新冠肺炎疫情，刺激美股造好，內地股市今日高開高走，滬指半日升1.4%，收復2800點。

深成指升1.1%

滬深兩市今日高開，上午維持震盪，臨近中午休市前拉升，截至中午，滬指報2803.99點，升1.41%；深成指報10269.02點，升1.12%；創指報1934.77點，升0.39%。

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滬深兩市半日成交總額為3823億元（人民幣，下同），其中，滬市成交1515億元，深市成交2308億元。

從盤面上看，行業板塊多數上漲，服裝、建築、證券、零售、食品飲料、家電等漲幅居前；種植業林業下跌。

短線不能盲目樂觀 仍或跟隨外圍下跌

中信建投指出，近期海外市場雖然暫時出現觸底反彈信號，但短線仍不能盲目樂觀。短期隨著新冠肺炎疫情在西歐和北美的快速擴散，預計全球權益類資產仍有回調的壓力，A股短線或也會在一定程度上跟隨下跌。但是目前市場從估值水平上看，A股長期投資的價值已經凸顯。

此外，瑞銀財富管理表示，考慮到豬肉價格影響消退及近期油價暴跌，引導逐步下降，中國貨幣政策可能會保持寬鬆。預計會有更多寬鬆措施出台，包括逐步在4月下調中期借貨便利的利率10至20個基點，並進一步廣泛降準70至270個基點（或同等的定向措施）。

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責任編輯：蒯宇澄

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