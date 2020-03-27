  • 25°C
香港時間 : 2020327日 (五) 12:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】G20放水 滬指半日升1.4%收復2800點

經濟脈搏 11:54 2020/03/27

分享：

二十國集團（G20）計劃全球注資5萬億美元（約合港幣39萬億元），以助經濟對抗新冠肺炎疫情，刺激美股造好，內地股市今日高開高走，滬指半日升1.4%，收復2800點。

深成指升1.1%

滬深兩市今日高開，上午維持震盪，臨近中午休市前拉升，截至中午，滬指報2803.99點，升1.41%；深成指報10269.02點，升1.12%；創指報1934.77點，升0.39%。

【G20特別峰會】習近平：防世界經濟陷衰退 要實施有力有效財政貨幣政策 籲減免關稅

【中國經濟】促消費穩增長 學者建議派千元消費券 網民咁睇

滬深兩市半日成交總額為3823億元（人民幣，下同），其中，滬市成交1515億元，深市成交2308億元。

從盤面上看，行業板塊多數上漲，服裝、建築、證券、零售、食品飲料、家電等漲幅居前；種植業林業下跌。

短線不能盲目樂觀 仍或跟隨外圍下跌

中信建投指出，近期海外市場雖然暫時出現觸底反彈信號，但短線仍不能盲目樂觀。短期隨著新冠肺炎疫情在西歐和北美的快速擴散，預計全球權益類資產仍有回調的壓力，A股短線或也會在一定程度上跟隨下跌。但是目前市場從估值水平上看，A股長期投資的價值已經凸顯。

此外，瑞銀財富管理表示，考慮到豬肉價格影響消退及近期油價暴跌，引導逐步下降，中國貨幣政策可能會保持寬鬆。預計會有更多寬鬆措施出台，包括逐步在4月下調中期借貨便利的利率10至20個基點，並進一步廣泛降準70至270個基點（或同等的定向措施）。

【中國經濟】英媒：人行正在考慮下調基準存款利率

【中國經濟】疫情衝擊 中國首兩月工業企業利潤大跌38%

消息面上，國家統計局今日公布，今年首兩月，全國規模以上工業企業實現利潤4107.0億元(人民幣，下同)，按年下跌38.3%。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

貨幣政策 疫情 經濟 美股 A股 降準 零售 習近平 行業 國家統計局

下一篇文章

【全球大流行】疫情第二波外貿冰封 牽連1800萬人失業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球大流行】疫情第二波外貿冰封 牽連1800萬人失業
【全球大流行】疫情第二波外貿冰封 牽連1800萬人失業
【中國經濟2020】疫情下人行遲遲不減息 專家揭內部憂滯脹風險
【中國經濟2020】疫情下人行遲遲不減息 專家揭內部憂滯脹風險
【新冠肺炎】同死亡人數無關！ 解密內地手機用戶暴減千萬之謎
【新冠肺炎】同死亡人數無關！ 解密內地手機用戶暴減千萬之謎
【新冠肺炎】外企會撤華？ 內媒：中國產業鏈率先恢復 有助增強外資信心
【新冠肺炎】外企會撤華？ 內媒：中國產業鏈率先恢復 有助增強外資信心
【新冠肺炎】歐盟外長直指中國隱暪疫情訊息 並利用疫情增影響力
【新冠肺炎】歐盟外長直指中國隱暪疫情訊息 並利用疫情增影響力
【新冠肺炎】穗疾控中心：境外回國機上應戴N95口罩 短程盡量不吃不喝不聊天
【新冠肺炎】穗疾控中心：境外回國機上應戴N95口罩 短程盡量不吃不喝不聊天