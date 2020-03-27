【新冠肺炎】戴口罩說話聞到有異味 醫生提醒可能是健康警號

▲ 如果發現自己戴上口罩後會聞到異味，尤其在說話的時候，有難以言說的味道，那就要注意，惠州市第一人民醫院口腔科主任黃利浩表示，一般情況下，多半表明身體出現了異樣。

新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間，口罩成了「生活日常」，幾乎人人都戴口罩出街。不過，如果發現自己戴上口罩後會聞到異味，尤其在說話的時候，有難以言說的味道，那就要注意，惠州市第一人民醫院口腔科主任黃利浩表示，一般情況下，多半表明身體出現了異樣。

到底戴口罩一講話就聞到異味，是口罩的品質問題還是身體健康發出的警告？黃利浩表示，多半表明身體出現了異樣，通常有以下幾種原因：

1、口腔問題。比如食物嵌塞牙縫、齲齒產生的臭味，牙齦炎容易產生血腥味，牙周炎則容易產生膿臭味。

2、呼吸道疾病。比如肺炎等呼吸道疾病，往往會產生腐臭味。

3、胃腸道疾病。部分胃食道反流患者、感染幽門螺桿菌患者，由於消化不良，胃動力不足，氣味返回到嘴裡，容易產生酸臭味。

4、其他代謝性疾病，如糖尿病等。當糖尿病患者的血糖沒有控制好，人體便會開始分解脂肪提供能量，酮體濃度增加，這時會產生爛蘋果氣味。

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小朋友有蛀牙未及時理會 可致大小臉

對於口腔問題，黃利浩建議，要及時對症處理，齲齒患者要去補牙，牙齦炎患者要潔牙，牙周炎患者則需行牙周手術，同時對牙周情況作出評估，拔除不能保留的牙齒。

黃利浩指出，有些家長認為小朋友的乳牙會換，齲壞了不用理會，「這是不對的。」蛀牙不處理容易造成根尖炎，發生膿腫等情況，影響恆牙的正常長出，甚至因為患側疼痛，長期偏向一側咀嚼造成患側關節病變以及不可逆的大小臉。

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責任編輯：孫民

（編按：本文為新聞報道內容，如需要尋求個人的健康建議，請諮詢醫生意見）

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