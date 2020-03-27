【新冠肺炎】持續十多日未見平息 一文看懂中美口水戰

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習近平與特朗普通電話 中美就新冠疫情緊密合作
新冠肺炎肆虐至今，各國緊張抗疫之際，對病毒源頭的質疑聲也一直存在。隨著日前中國外交部發言人趙立堅連發多條推特，質疑美軍將病毒帶到中國，引發內地輿論界出現大量美軍播毒論，中美開始了你來我往十分火熱的「外交疫戰」。
|25日
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美卿蓬佩奧（Mike Pempeo）周三參加G7成員國外長會議。他指中國「一直以來、且持續」透過社交媒體從事假消息活動，包括指美國牽涉其中的陰謀論，「這真是瘋話」。
蓬佩奧並堅持使用「武漢病毒」一詞。
|22日
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中國外交部發言人趙立堅再以英文發布推文，大意是，如果新冠疫情是從去年9月開始的，而美國曾對一些感染者誤診為流感，那麼到底有多少人受到感染？他還強調，美國應該找到零號病人。
同日，美國總統特朗普所屬的共和黨，美國共和黨全國委員會罕有地發出聲明，點名中國政府「竭力啟動不誠實的造勢行動」，動作居心叵測。觀察人士指，共和黨全國委員會發聲明點名批評一國「說謊」，堪稱史無前例。
|19日
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特朗普就新冠病毒作簡報時，被發現講稿中原本寫「冠狀病毒」（Corona Virus），有人把「冠狀」（Corona）劃掉，改成「中國病毒」（Chinese Virus）。
|18日
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世界衛生組織衛生緊急項目負責人邁克爾·瑞安（Michael Ryan） 在新聞發布會上稱，一直以來世衛傳遞的信息就很清晰，病毒沒有國界，不區分種族膚色和財富。在語言使用上要小心，應避免把病毒同個人聯系在一起。
他還提到，2009年（H1N1）流感大流行是始於北美，但也沒把它稱作北美流感。所以當遇到其他病毒時，要采用同樣的命名方式，避免同地域聯系。現在是共同抗擊病毒的時刻，而不是責怪誰。
|17日
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中國駐美大使崔天凱接受AXIOS和HBO的採訪，指出研究新冠病毒源頭應是科學家的工作，而不是由外交官或記者進行揣測，更表明外交部發言人趙立堅稱病毒或來自美軍，屬於瘋狂的言論。他又強調，自己的意見代表中國國家元首。
|16日
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蓬佩奧周一曾與中共中央外事辦主任楊潔篪通話，呼籲中方不要散播虛假訊息、荒誕傳言。楊潔篪則正告美方勿再抹黑中國。
特朗普當地時間周一晚推文表示，美國將強力支持像是航空與其他格外受到中國病毒（Chinese Virus）影響的行業。「我們將比以往更強大！」這是特朗普首度以「中國病毒」稱呼新冠肺炎。
在此之前，特朗普談到新冠肺炎時，都是使用「冠狀病毒」（Coronavirus），只曾在10日轉貼一則保守派學生運動人士柯克（Charlie Kirk）推文，柯克在該則推文中使用「中國病毒」。
|14日
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中國駐哈薩克大使張霄發文，批評美國在疫情初期只顧毀謗中國、政治遊戲，白白浪費了中方用生命為世界贏來的寶貴時間。
張霄以俄文在facebook發出以俄文書寫的文章，聲稱美國將病毒政治化，把責任推給別人，又稱，美國疫情數據不公開透明，美國的科學家自己證實，許多死於流感的人實際上是新冠病毒的受害者，所以實際死亡人數要多得多，「你們的數據裡水分太多，談何透明？」
|13日
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特朗普表示確實讀過趙立堅的文章，但不認為這篇文章具有代表性。他也明確表示，他在跟中國國家主席習近平會談時不曾談過這個議題，「他們知道它（病毒）從哪來，我們都知道它來自哪裡。」
同日，中國外交部發言人耿爽表示，中方始終認為，病毒源頭是科學問題，需要聽取專業意見。
|12日
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趙立堅在Twitter上發文並附上影片，指美國疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield），周三（11日）在眾議院承認，部分似乎死於流感的美國人，在死後診斷中被檢測出新冠病毒呈陽性。
他續稱，「美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」不過，他未有在該貼文中，就他的指控提供證據。
責任編輯：費風