【新冠肺炎】持續十多日未見平息 一文看懂中美口水戰

中國外交部發言人趙立堅再以英文發布推文，大意是，如果新冠疫情是從去年9月開始的，而美國曾對一些感染者誤診為流感，那麼到底有多少人受到感染？他還強調，美國應該找到零號病人。

同日，美國總統特朗普所屬的共和黨，美國共和黨全國委員會罕有地發出聲明，點名中國政府「竭力啟動不誠實的造勢行動」，動作居心叵測。觀察人士指，共和黨全國委員會發聲明點名批評一國「說謊」，堪稱史無前例。