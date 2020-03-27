【美國疫情】滬抗疫專家解讀最快10天後見頂：中國經驗對美國有幫助

▲ 上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏解讀美國疫情，預計最快10至14天出現轉捩點，又認為中國2個月抗疫經驗對美國是有幫助的。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，美國疫情超越中國，確診8.3萬全球最多，不少在美國的華人和中國留學生表示擔憂，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學華山醫院感染科主任張文宏，就此透過中國駐美國大使館在線直播，解讀美國疫情，預計最快10至14天出現轉捩點，又認為中國2個月抗疫經驗對美國是有幫助的。

指美失早期防控最佳時機 年輕人瞎混風險最大

張文宏認為，美國確診病例增長得這麼快，是因為失去早期防控的最佳時機，現在只能採取居家隔離來延緩社交。他提到美國的確診病例中不少是年輕人，認為美國的年輕人、學生等有大量的社交活動，「瞎混就是感染的最大風險」，而此前在武漢，以家庭密切接觸風險為主。

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至於美國疫情拐點何時到來，張文宏認為，美國醫療儲備很充分，醫療設施緊急生產能力也非常好，拐點一定會到，但究竟是2個星期還是4個星期，則難以預測，取決美國最近採取措施，如嚴格居家隔離令後的效果。

「如果政策執行到位，原則上，最快10天到14天，新增病例會降低，慢一點也可能4個星期，到時恐怕就會出現醫療資源的不足。」他指美國疫情的演變，仍有很大的不確定性。

▲ 張文宏認為，美國確診病例增長得這麼快，是因為失去早期防控的最佳時機，現在只能採取居家隔離來延緩社交，能不能起效取決於政策能否執行到位。

他表示，中國和新冠肺炎鬥爭兩個多月時間的經驗，對美國是有幫助的。約80%的人患新冠肺炎後，可以自己熬過去；約20%的人需要氧療，必須要去醫院。所以，大多數情況下，美國醫院不會接受病人住院。從美國的醫療體制、對疫情的預估來講，他們非常清楚自己的極限是什麼。他們知道拖到什麼情況，床位會容納不了該接收的病例。

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應理解戴口罩要看各國文化 不建議大量囤藥

另外，華盛頓有華人提到，在美國戴口罩意味這個人肯定是生病，導致疫情初期華人戴口罩被歧視，很多華人很糾結。張文宏表示，戴不戴口罩要看各國的文化和習慣，「在人家家裡改變別人很難，但可以改變自己的行為」，華人可找人少的時候去超市，跟人保持1米距離，不交談；自動機結賬；華人超市戴口罩瘋狂購買。回去後立馬洗手，感染風險低。

藥物治療方面，張文宏指現時保健品對新型冠狀病毒肺炎的治療作用，等待進一步臨床試驗的結果，副作用不可預測，不建議大量囤積，「最好的藥物就是多喝水，多喝牛奶，多吃雞蛋，多睡覺，不出去瞎混。」

駐美大使崔天凱其後撰寫親筆感謝信，感謝張文宏為在美華人解答困惑。

責任編輯：孫民

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