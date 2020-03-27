習近平與特朗普通電話 中美就新冠疫情緊密合作（第二版）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情全球大流行，國家主席習近平今日（27日）與美國總統特朗普通電話，討論疫情。有觀察人士分析，中美關係一度因新冠病毒起源陷入膠着，今次通話雙方都強調合作，算是暫時放下分歧、攜手抗疫為重的一個轉折。

分析：中美攜手抗疫轉折點

據新華社報道，習近平在通話中強調，新冠肺炎疫情發生以來，中方始終本着公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織及包括美國在內的有關國家通報疫情信息，毫無保留地同各方分享防控和治療經驗。

▲ 習近平強調，當前，中美關係正處在一個重要關口，希望美方在改善中美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。

習近平指出，流行性疾病不分國界和種族，是人類共同的敵人，已應詢詳細介紹了中方為打好疫情防控阻擊戰採取的舉措。習近平強調，十分關注和擔心美國疫情發展，中國人民真誠希望美國早日控制住疫情蔓延勢頭，減少疫情給美國人民帶來的損失。中方對開展國際防控合作一向持積極態度。

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中方願毫無保留分享信息和經驗

「當前情況下，中美應該團結抗疫。」習近平表示，中美兩國衛生部門和防控專家就國際疫情形勢、中美防控合作一直保持著溝通，中方願繼續毫無保留同美方分享信息和經驗。中國一些省市和企業紛紛在向美方提供醫療物資援助。中方理解美方當前的困難處境，願提供力所能及的支持。習近平強調，目前在美國仍有大量中國公民包括留學生，中國政府高度重視他們的生命安全和身體健康。

特朗普twitter用冠狀病毒形容

美國總統特朗普其後則在twitter表示，剛剛與習近平主席進行了非常愉快的交談（very good conversation），詳細討論了肆虐全球大部分地區的冠狀病毒（CoronaVirus）。

特朗普表示：「中國已經經歷了很多，並對病毒有了深刻的了解。我們正在緊密合作。非常尊重！（Much respect!）」

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此前，隨著日前中國外交部發言人趙立堅連發多條推特，質疑美軍將病毒帶到中國，引發內地輿論界出現大量美軍播毒論，中美開始了你來我往十分火熱的「外交疫戰」，互相指責對方污名化。特朗普一度以「中國病毒」稱呼新冠肺炎，引來種族歧視質疑。

中國駐美大使崔天凱其後接受美媒訪問，表明病毒或來自美軍之說，屬於瘋狂的言論，又強調自己的意見代表中國國家元首後，特朗普表示因不想大家再在這方面大作文章而不會再用「中國病毒」，但強調病毒來自中國。

責任編輯：伍樂

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