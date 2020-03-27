【新冠肺炎】西班牙從中國買到劣質試劑盒？中國大使館這樣回應

西班牙當地媒體昨（26日）報道，政府從中國購買的一批新型冠狀病毒檢測試劑盒結果不精確，按要求試劑盒的精確度應超過80%，但這批試劑盒僅為30%。

中國駐西班牙大使館回應稱，生產試劑盒的中國廠商並未獲得國家的銷售許可。不過，廠商「易瑞生物」則表示，該產品獲得歐盟CE認證，公司已與西班牙方面溝通操作方法，對這批快檢產品進行重新驗證。

試劑盒精確度僅30% 西班牙當局下令停用

西班牙新冠肺炎疫情的持續惡化，已有超過4000人死，人數僅次於意大利。該國近期開始向外請求援助，西班牙衛生部周三（25日）宣布，已斥資4.32億歐元購買中國醫療物資，包括5億個口罩、550萬個測試套件和950台呼吸機。

而西班牙《國家報》《世界報》等媒體最新報道稱，幾家大型醫院的微生物研究室測試結果顯示，從中國採購的快速檢測試劑盒精確度僅30%，一位參與測試的西班牙專家直指：「這種精確度的話，用它來測試沒意義」。

對於測試結果，西班牙傳染病與臨床微生物學會（SEIMC）要求衛生局不要再使用該批產品；西班牙衛生局也證實中國該批試劑盒的結果不良，已經下令停用，並表示將向中國退回約9000個質量未達標的核酸檢測試劑盒。

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中國駐西班牙大使館昨通過Twitter帳號回應，這批產品與中國政府與西班牙達成的4.32億歐元的醫療物資採購合作無關。

大使館：該批產品未獲得國家藥監局銷售許可

大使館稱，西班牙媒體報道的試劑盒採購自一家深圳企業(Shenzhen Bioeasy Biotechnology)，該企業並未獲得中國國家藥品監督管理局的銷售許可，也不在中國政府向西班牙提供的正規醫療設備銷售企業名單裏。大使館對相關報道帶來的誤解感到遺憾。

西班牙衛生部隨後也表示，政府並不是直接從中國而是通過西班牙國內供應商購買到這批物資，不過衛生部並未透露供應商的名字。

深圳市場監管局今日在微博回應表示，關於網傳深圳市易瑞生物科技有限公司向西班牙出口新冠病毒檢測試劑相關情況，當局已啟動快速核查，具體情況將持續通報。

廠商易瑞生物：獲歐盟認證 已與西班牙溝通試劑盒操作方法

深圳易瑞生物技術有限公司則發聲明表示，已與西班牙衛生部聯繫，經了解，在採樣和样本提取過程中，西班牙方面可能沒有嚴格按照操作使用說明來進行鼻咽拭子樣本的採樣、提取和操作，因此導致樣本檢測準確度下降。

聲明指，目前（當地時間26日上午）西班牙傳染病與臨床微生物研究所正在按照易瑞生物提供的操作指南對新批次的抗原快檢產品進行重新的驗證，據了解目前驗證情況反饋良好，預計在接下來的1-2天內會有正式的驗證報告出爐。 而西班牙衛生部決定繼續執行與易瑞生物的合同，並要求易瑞生物按時交付相關產品和設備，以保障西班牙抗疫物質的及時供應。

易瑞生物指，該公司於3月12日正式取得新冠系列四個產品的歐盟CE認證；由於在在國內沒有註冊證，目前相關新冠產品未在國內有任何銷售，在國內僅供科研使用。

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責任編輯：伍樂

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