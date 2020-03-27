【肺炎疫情】港府擬立法限聚集　內地也曾鐵腕限制聚集+聚會+聚集人數 甚至籲夫婦分床（有片）

▲ 新冠肺炎全球大流行，但香港屢次發生市民聚集聚會的群體感染個案，有傳港府擬推出限制聚集人數的措施。看看內地，今年一至二月控疫情最嚴峻時刻，各地也鐵腕實行限制聚集聚會措施。

新冠肺炎全球大流行，但香港屢次發生市民聚集聚會的群體感染個案，有傳港府擬推出限制聚集人數的措施。看看內地，今年一至二月控疫情最嚴峻時刻，各地也鐵腕實行限制聚集聚會措施，有的禁止2人以上的公共場所聚集；有的更把禁令伸延私人地方，禁止打麻將，更甚者出通告呼籲夫婦分床睡。

新冠疫情大爆發、武漢封城後，各地紛紛採取公眾地方聚集聚會，禁止3人以上在公眾區域眾集，是許多地方措施的基本盤。

杭州濱江區「三人行必有違規」

但有些地方做得更嚴，其中杭州濱江區政府今年2月曾發出的「五嚴五必查」的禁令，一度引來熱議；因為文件有一條寫道：嚴禁聚集，不得有2人以上在小區公共場所聚集聊天、抽煙、打牌等活動。

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當日有民眾就解讀，這措施意味父母帶着孩子、即一家三口外出也是犯規；也有人揶揄說「古人說，三人行必有我師，今曰三人行必有違規」。但據知，隨着疫情受控，這道禁令已放寬。

許多地方更把聚集聚會禁令延伸到私人空間，而非僅僅公眾地方。例如許多省區政府、及其下級地方當局，近月也一度禁止民眾在家裡等私人場所打麻將。有的地方更傳了，官方用非常之手腕執行這個禁令。

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有報道曾指，湖北孝感一家3口只是在家裡打麻將，一名身穿迷彩服、手臂戴著紅袖章的男人就破門而入，二話不說拿起麻將就打砸，引發打麻將的一名年輕人不滿回砸；但之後，就衝出了更多佩戴紅袖章的志工，把年輕人控制，有人連抽他幾個耳光，就連麻將桌也被這些人拖到門口砸毀。

私人地方打麻將 要被抄家示眾

這不是孤例，四川及湖北多地也曾流出同樣的影片，有家中打麻將的人被抄家、甚至罰站街頭示眾。

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湖北安陸市洑水鎮一家4口，就因為在家打撲克被抓，當局下令他們在鎮政府大門罰站，要求唸：「我們是一家四口，今天下午在家打撲克，違反了非常時期不聚集、不打牌的命令，我們錯了。」

重慶市合興鎮有4人打麻將被抓就更慘了。影片顯示，他們被迫抬著麻將桌遊街，政府工作人員一邊拿著大聲公警告，「疫情期間，禁止打牌打麻將」。

湖北社區「建議」夫婦分床睡

至於夫婦在一起是否「聚集」呢，在地方當局眼中，一度或許是！此前有報道指，湖北咸寧南大街社區發出通告，規定家人之間必須隔離，包括分床睡覺（含夫妻）等引發網民熱議。

但該社區書記其後補充，上述內容只是為居家隔離小貼士，起建議作用，不做強制要求，強調這是為了讓居民配合社區防疫防控工作。

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責任編輯：伍樂

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