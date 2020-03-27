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內地防疫形勢趨穩 已有地方為當地政協委員參加兩會做準備

國情動向 13:55 2020/03/27

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內地疫情防控形勢漸趨平穩，被推遲召開的兩會或有希望提上日程，已有地方開始著手為全國政協委員參加全國兩會做準備工作。

據《安徽新聞聯播》報道，安徽省政協主席張昌爾25日主持召開座談會，圍繞「加快實現經濟恢覆性增長」，聽取企業意見建議，為住皖全國政協委員參加全國兩會做好準備。

此前，全國人大常委會內的第七大黨致公黨中央已就兩會召開時間等問題展開過交流。

據中國致公黨官網3月16日消息稱，3月13日上午，致公黨中央召開「兩會籌備和議題」專題座談會網絡視頻會議。全國政協副主席、致公黨中央主席、中國科學技術協會主席萬鋼指出，兩會的適時召開具有重要意義，要科學研判召開時間，提早準備、做好研究。

【獨家報道】全國兩會能否4月18日開宣示抗疫告捷？還看4個關鍵

【新冠肺炎】路透：中國「兩會」擬延至4月底5月初召開

【新冠肺炎】北京禁飛國際航班為4月開兩會？上海降應急響應級別

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內地官媒新華社2月24日發布消息指，中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會召開第三十三次主席會議，研究了關於推遲召開全國政協十三屆三次會議的相關事項，建議原計劃於3月3日召開的全國政協十三屆三次會議予以適當推遲，具體時間另行確定。路透曾引述消息人士稱，兩會將在4月底5月初召開。

責任編輯：尹航

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新華社 安徽省 人大政協兩會 人大常委 政治 疫情

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