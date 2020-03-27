【肺炎疫情】警惕新傳播！ 李克強：要高度重視防治無症狀感染者

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，內地防範境外疫情輸入外，亦加強警惕本土無症狀感染者可能引爆第二波疫情。總理李克強昨稱，要高度重視防治無症狀感染者，堅決遏制可能形成的新的病毒感染和疫情傳播。

李克強昨日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，提到疫情之初，集中主要精力救治新冠病毒有症狀感染者，尤其是重症和危重症病人。現在要持續鞏固國內疫情防控階段性成果，在全力救治重症和危重症病人、做好社區防控的同時，高度重視「防治無症狀感染者」等群眾日益關注的問題。

「無症狀感染者究竟有無傳染性？病情會不會進一步發展變化？衛健委要組織專家認真研判，拿出科學防治方案。這是我們鞏固疫情防控成果、防止出現防控漏洞的重要內容。」李克強表示，有關部門要嚴肅認真對待這一問題，實事求是、及時公開回應社會關切。

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他稱，無論是通過哪種途徑發現的無症狀感染者，都要根據醫療規則制定明確的科學防治方案，堅決遏制可能形成的新的病毒感染和疫情傳播。

李指出，有關部門一直在根據情況變化，不斷調整診療方案，對於出現無症狀感染者這一情況，也要因應變化、科學應對。目的就是要全力保障人民群眾的生命健康安全。

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所謂無症狀感染者，即無臨床症狀、但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測陽性者。

中方資料顯示，發現無症狀感染者主要有四種途徑：一是對新冠肺炎病例的密切接觸者醫學觀察期間的主動檢測；二是聚集性疫情調查中開展的主動檢測；三是新冠肺炎病例傳染源追蹤過程中，對暴露人群的主動檢測。四是對部分有新冠肺炎病例持續傳播地區的旅行史和居住史人員的主動檢測。

值得注意的是，內地未有將無症狀感染者納入確診病例，但感染者會被集中隔離14天觀察，若期間出現症狀，則轉為確診病例並公布。

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有媒體早前報道，中國政府未公開的機密資訊顯示，至2月底，中國境內超過4萬3000人經檢測呈陽性反應，但並未立即表現發病跡象，也就是所謂的無症狀感染，他們被隔離及監測，卻未列入官方統計的確診病例中。

有專家警示，無症狀感染者都有傳播性。本港政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌接受電台訪問說，有研究發現，有新型肺炎確診患者沒有病徵，但病毒量跟有病徵的病人一樣高，反映這類隱形病人有機會造成的社區傳播的風險更高。

責任編輯：伍樂

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