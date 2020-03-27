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【中國經濟】滬指衝高回落收升0.3% 2800點得而復失

經濟脈搏 15:36 2020/03/27

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二十國集團（G20）計劃全球注資5萬億美元（約合港幣39萬億元），以助經濟對抗新冠肺炎疫情，刺激美股造好，但中國首兩月工業企業利潤大跌38%，內地股市今日高開低走，滬指衝高回落收升0.3%，2800點得而復失。深成指和創業板指倒跌。

創業板指倒跌1.2%

滬深兩市今日高開，隨後震盪走弱，科技股繼續萎靡，但中午指數曾在證券板塊拉升帶動下衝高，滬指收復2800點，午後再回落，創指、深成指先後轉跌，截至收市，滬指報2772.2點，升0.26%；深成指報10109.91點，跌0.45%；創指報1903.88點，跌1.21%。

總結本周，滬指累計升0.97%。

【G20特別峰會】習近平：防世界經濟陷衰退 要實施有力有效財政貨幣政策 籲減免關稅

習近平與特朗普通電話 中美就新冠疫情緊密合作（第二版）

【肺炎疫情】警惕新傳播！ 李克強：要高度重視防治無症狀感染者

滬深兩市成交總額為6339億元（人民幣，下同），較上一交易日縮量，其中，滬市成交2536億元，深市成交3803億元。北向資金淨流入月47億元。

從盤面上看，行業板塊多數上漲，服裝、零售、建築、食品飲料、家電、鋼鐵等漲幅居前；種植業林業、通信、計算機、半導體跌幅居前。

短線不能盲目樂觀 仍或跟隨外圍下跌

中信建投指出，近期海外市場雖然暫時出現觸底反彈信號，但短線仍不能盲目樂觀。短期隨著新冠肺炎疫情在西歐和北美的快速擴散，預計全球權益類資產仍有回調的壓力，A股短線或也會在一定程度上跟隨下跌。但是目前市場從估值水平上看，A股長期投資的價值已經凸顯。

【全球大流行】疫情第二波外貿冰封  牽連1800萬人失業

【中國經濟】疫情衝擊 中國首兩月工業企業利潤大跌38%

國家統計局今日公布，今年首兩月，全國規模以上工業企業實現利潤4107億元，按年下跌38.3%。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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