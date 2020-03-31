【肺炎疫情】亞洲經濟體面對疫症  為何比西方更有韌性

新型冠狀病毒肺炎疫情已擴展到全球各國。相比於西方國家，亞洲經濟體如中國、台灣、韓國甚至日本，似乎已經控制住了這種病毒，將使這些亞洲主流經濟體的經濟能夠更快地復蘇。有分析指出，亞洲主流經濟體已從過去的危機吸取了教訓，無論是疫症還是金融，因此政策上更有迴旋空間。

在疫情方面，美國和歐洲的感染病例都呈上升趨勢，意大利和西班牙是歐洲疫情最嚴重的國家，美國的感染病例在一周內增加了10倍，達到8萬例。但反觀中國、台灣、韓國等地，都採取了嚴格的公共衛生措施，基本上控制了這種病毒在本土爆發。事實上，亞洲不少國家與地區經歷了2003年沙士，對突如其來的病毒比西方警惕得多。

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資產管理公司PineBridge Investments表示：「中國應對冠狀病毒危機的舉措在未來的發展道路上給世界上了重要的一課：先遏制，然後刺激。香港、新加坡、韓國、菲律賓和馬來西亞等亞洲國家政府已經採取了各種強有力的遏制措施，這對市場復蘇是個好兆頭。」

其次，分析師指出，亞洲主流經濟體已從過去的危機中吸取了教訓，建立了強大的主權資產負債表，在面臨外部衝擊時能夠利用這些資產來緩衝經濟受到的衝擊。

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同時，亞洲各國央行通常有更大的貨幣政策空間來削減借貸成本，以支持本國經濟。美國央行本月已將利率降至接近零的水平，但未能成功令市場企穩。歐洲央行的利率已經為負。

安本標準投資管理亞洲固定收益部投資經理Lin Jing Leong周二在一份報告中表示：

「投資者不應忘記，許多亞洲和新興市場的實際利率仍為正值，名義利率甚至更高，這與發達市場形成鮮明對比。」

她還表示：「這很重要，因為這意味著亞洲政策制定者有調整的空間。它使各國央行能夠積極主動地放鬆利率，提供額外的流動性。」

一場新冠肺炎疫症將令世界格局大變。過去已有論述指，未來世界經濟重心將向亞洲轉移，未知這場疫情會不會加速這種趨勢。

本報記者：高青

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