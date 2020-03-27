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【肺炎疫情】武漢應延長封城? 研究：過早解封 第二波疫情或提前

社會熱點 15:44 2020/03/27

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，有研究人員表示，中國率先爆發疫情的武漢，若推遲復工復學時間，可能會延後第二波感染，並敦促世界其他地區注意這一點。

路透社周四引述一項發表在國際權威醫學期刊《刺針》的研究分析，如果武漢現在（3月份）就解除控制措施，第二次感染高峰可能會在8月底出現；如果封城措施維持到4月份，第二次疫情高峰可能將推遲到10月，這將令衛生部門有更多時間來恢復和擴容，並有可能挽救生命。

該項研究利用數學模型，模擬了有1,100萬人口的武漢，延長或放鬆關閉學校和工作場所的情況。

封城維持到4月 第二次疫情高峰或推遲到10月

研究負責人之一、倫敦衛生與熱帶醫學學院（LSHTM）的專家Kiesha Prem稱，現場需要非常小心，避免過早地解除保持社交距離舉措，因為這可能導致病例的二次高峰提前到來。如果逐漸放鬆限制，就可能會推遲並拉平曲線。

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參與這項研究的LSHTM專家Yang Liu稱，保持社交距離非常有用，需要小心地調整這些舉措的解除，以避免之後又一波感染。如果下一波疫情來得太快，就會使衛生系統不堪重負。世界衛生組織總幹事譚得塞周三（25日）表達了同樣的觀點，認為封鎖是遏制傳播的最佳途徑，「任何國家都不願意看到的是，復工復課後，病毒捲土重來，導致他們被迫再次關閉」。

無參與這項研究的倫敦大學學院全球衛生流行病學專家Tim Colbourn表示，這些發現「對世界各地的政策制定者都至關重要」。

武漢於1月23日封城，日前已陸續恢復城內交通，企業開始復工，並將於下月8日起武漢解除離漢離鄂通道管控，恢復對外交通，離開人士亦要有北健康碼「綠碼」。據國家衛健委數據，武漢連續3日無新增確診病例，現有確診病例2880宗，其中重症病例995宗。

責任編輯：伍樂

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