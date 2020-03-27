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習特通話暗藏政治密碼：中美不欲因疫戰攬炒

國情動向 15:54 2020/03/27

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新冠肺炎全球大流行，美國疫情超越中國、中國亦史無前鎖國抗疫。在此風聲鶴唳時刻，中美元首習近平與特朗普再度通話。

新冠肺炎全球大流行，美國疫情超越中國、中國亦史無前鎖國抗疫。在此風聲鶴唳時刻，中美元首習近平與特朗普再度通話，提出合作抗疫，讓近期兩國間的「疫戰」－－疫情責任之爭陡然降溫。習特各讓一步，顯然是要避免中美關係滑向更壞境地，甚至出現攬炒之局。

中方外交官擲出「美軍播毒論」，美國總統特朗普則一度喊出「中國病毒」這個詞，令中美關係急速變壞。但政治一日都嫌長，這場「疫戰」隨今天早上的習特通話，突現180度轉變。

中美從惡鬥　轉向團結合作抗疫

根據新華社通稿及特朗普的推特帖子，習特在這次通話裡，都把調子放到很輕、罕有地沒有半點刀光劍影；其中，中國官方新聞稿形容習近平是「應詢」詳細介紹中方抗疫工作，詳述及時向世衛及美方通報，頗有為美國消消氣之意味。

而特朗普也親自許諾，「我將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作」。可以說，這次通話宣告中美疫戰緩和，為合作和團結抗疫一錘定音。

兩國此前為新冠肺炎疫情責任互相攻訐，或許有國內政治因素考量；但隨着瘟疫進一步侵蝕中美乃環球經濟，加上2020年分別是中美的政治敏感之年，習特深知「疫戰」打下去，誰都不會成贏家，必陷雙輸之局。這大概是習特為「疫戰」降溫的邏輯。

特朗普恐輸掉大選

當中先說美國，美國特別是特朗普的「輸」會體現於兩方面：

其一是輸掉選票：特朗普早擲出「中國病毒」之說，恐已失掉一些亞裔選票，如他仍只顧與中國鬥氣，未能專注應付美國國內抗疫，使感染者增加、經濟更衰退、民怨更深，將直接打擊他今年年底競選連任勝算。

其二輸掉經濟：美國疫情打擊下，特朗普上台以來的美股漲幅，已在數次熔斷中被徹底抹平。美國經濟陰霾重重，如中美「疫戰」的衝擊波外溢至中美經濟領域，甚至升級貿易戰，美國經濟將更添不明朗。

中國恐輸掉政權穩定基礎

至於中國，中美疫戰對中國的衝擊是廣泛的，但最致命的主要體現在兩方面：

其一是令經濟衰退壓力更大：一如上述，疫戰如加深兩國對立，令貿易領域受波及，中國經濟必須更沉重打擊

事實上，疫情已令中國經濟處於極度脆弱狀態，外貿不待言，作為經濟主要動力的3駕馬車：2月份社會消費品零售總額、工業增加值、固定資產投資，都出現13％至24％的按年跌幅，首季經濟衰退已成定局，全年亦難樂觀。

其二是社會乃至政治穩定：中國經濟寒流如傳導至就業，失業率上升恐動搖社會安定；有研究指，中國經濟要年增6％，左右才能吸納每年約1200萬的新增就業人口，如中美惡鬥、鬥垮經濟，民眾失業恐會令民間對政權的不滿累積。

特別是，中共十八大五中全會訂出目標，到2020年GDP和城鄉居民人均GDP要比2010年翻一番，這是中共爭取2020年「全面建成小康社會」的重要基礎。

有專家曾算一算，今年GDP要達5至6％才能達此目標。如中美繼續惡鬥，只會令中共更難達至此目標；其延伸影響，是令中共的歷史地位「規劃」更添變數。

習特作為中美元首，都絕不會是政治愚昧者，他們如今為疫戰煞車，頗有防範政經災難之意，嚴防攬炒之局出現。況且中美一旦攬炒，世界經濟不會走運，中美阻止這場災難發生，是承擔大國責任的表現。

本報記者：程國知

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