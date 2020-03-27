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【兩岸角力】人民日報：「中華民國台灣」是台獨新冠

國情動向 16:26 2020/03/27

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台灣的蔡英文總統曾多次公開使用「中華民國台灣」一稱，大陸官媒人民日報海外版今日發表題為「『中華民國台灣』是『新冠』遮舊顏」的評論文章，稱此處的「新冠」是指流行於台灣的「台獨」，批評「中華民國台灣」是民進黨推進「漸進台獨」的重要表現、操作手段和階段性成果，不排除下一步很可能會解構「中華民國」，直至掛牌「台灣共和國」。

「中華民國台灣」含混荒謬又具欺騙性

新冠肺炎令到全球人心惶惶，不少人談「新冠」色變。此文作者上海東亞研究所副所長、研究員王海良稱，本文要說的「新冠」是流行於台灣的「台獨」；「新冠」與「台獨」扯到一起，是因為「台獨」有了一頂新帽子：「中華民國台灣」。

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王海良表示，「中華民國台灣」的含混性在於，把台灣提高到與「中華民國」等同的地位，從而改造「中華民國」的表徵；欺騙性在於，用「中華民國」掩蓋台灣，實際上是用「獨台」做「台獨」的擋箭牌；荒謬性在於，既要推「台獨」，不想藏著掖著台灣，又不願拋棄「中華民國」這個外殼，所以只能來個小腦袋頂上大帽子。

文章指 不排除下一步會掛牌「台灣共和國」

王海良指出，「中華民國台灣」名稱的性質是新版「兩國論」、「台獨」新變種。妄圖以「中華民國台灣」作為台灣的公開定位，非正式、試探性地修改「中華民國」稱號，目的是要改變台灣與大陸的法理關係，變相宣示台灣是以「中華民國台灣」為名的「國家」。

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他推測說，現在民進黨當局直接用嫁接法改造「中華民國」稱號，把台灣加上去，實施了階段性「正名」。循此操作機理，不排除下一步很可能會前置並做實台灣，解構「中華民國」，直至告別「中華」、脫去「民國」、掛牌「台灣共和國」。

文章最後表示，「中華民國台灣」的實質與功能已一清二楚，如果民進黨當局幻想在蔡英文5月20日就職演說時，以這頂「新冠」作掩護，以為廣大世人還看不清這頂破帽下是什麼面目，那就太低估他人的智商，純屬自欺欺人了。

責任編輯：伍樂

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