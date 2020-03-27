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【肺炎疫情】鍾南山料內地疫情不會出現第二波高峰

社會熱點 17:52 2020/03/27

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內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情好轉，但仍面臨境外輸入疫情、無症狀感染的風險，有專家憂內地恐出現第二波疫情。惟國家衞健委高級別專家組組長鍾南山估計，內地疫情不會出現第二波高峰。

據央視新聞，鍾南山解釋，在中國群防群控的基礎上，新增病例可能就局限在很小的人群中，「我不相信在我們這麼強有力的措施下，會出現大的暴發」。

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不過，在《中國衛生雜誌》刊登的專訪中，國家衛生健康委高級別專家組成員李蘭娟提醒，要警惕無症狀病毒攜帶者、警惕出院病人會重新復陽。嚴防疫情輸入是另一個重要戰場，這有可能導致內地第二波疫情的傳染和流行，所以要「嚴防死守」，才有可能避免引起新的流行。

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對於外國疫情，鍾南山稱，目前其他國家採取行動已經有三周了。除少數國家新增病例數有些下降以外，其他國家還在上升，特別是美國。現在，美國確診病例數已經超過中國，有可能「震中」會轉移到美國。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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