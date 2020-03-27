台女戴口罩搭巴士聊天遭制止 網民諷要學手語官方稱染疫風險低

近日台灣有女子戴口罩搭巴士時，在車上和朋友交談遭大媽傳紙條要求「疫情期間請勿說話」，引發熱議。有網民留言嘲諷要不要學手語、慨歎矯枉過正、部分民眾對疫情過度恐慌，台灣疫情防控部門強調，當大家都戴口罩時，即便交談染疫風險也相當低，不用過度恐慌。

「戴著口罩在公車上，難道不能跟朋友講幾句話嗎？」近日，台灣網絡流傳帖文，有網民表示自己在巴士上戴着口罩和朋友交談時，竟然有人遞上寫有「疫情期間請勿說話」的紙條，她相當傻眼，問「那是不是在外都不能說話了呢？」

網民熱議，紛紛回應「怕死就別出門，在家獨自隔離防疫最安心」、「住海邊嗎？管這麼寬」、「戴口罩其一的原因就是防止說話的飛沫啊，為什麼不能說話」、「妳直接告訴她，疫情期間勿傳紙條，妳手上的病菌都在紙上了」、「是有被害妄想症嗎」、「問她想不想聽方艙醫院真神奇」、「要不要學手語」。

不少網民慨歎部分民眾對疫情過度恐慌，已經到了矯枉過正的地步，有人說發傳單的時候被拒絕，解釋是因為疫情關係所以她才不拿的，也有人帶小孩去公園，聽到別的家長喊道「不要靠太近」。

不過，有部分網友則支持大媽的做法，稱「有甚麼話不能等下車再講的」。

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台灣疫情防控部門對此說明，當大家都戴口罩時，即便交談染疫風險也相當低，接觸時也不會碰到口鼻，民眾不用過度恐慌。疾管署防疫醫生林詠青表示，戴口罩就是為了防堵飛沫傳播，若有距離1公尺，風險會更加低，雖然目前無法避免接觸，但若密閉空間交談有戴口罩，風險應該還好，不用過度恐慌。

責任編輯：孫民

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