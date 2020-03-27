【中國經濟】政治局會議：適當提高財政赤字率 發行特別國債

新冠肺炎疫情衝擊經濟，中共中央政治局今日召開會議，分析國內外新冠肺炎疫情防控和經濟運行形勢，研究部署進一步統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作。會議稱， 經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新挑戰，要加大宏觀政策調節，積極財政政策要更積極有為，穩健貨幣政策要更靈活適度，適當提高財政赤字率，發行特別國債，並引導貸款市場利率下行。

會議提到，當前 境外疫情加速擴散蔓延，世界經濟貿易增長受到嚴重衝擊，內地疫情輸入壓​​力持續加大，經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰。 要把重點放在外防輸入、內防反彈上來，保持內地疫情防控形勢持續向好態勢。

會議稱，要加大宏觀政策對沖力度，有效擴大內需，全面做好「六穩」工作，動態優化完善復工復產疫情防控措施指南，力爭把疫情造成的損失降到最低限度，努力完成全年經濟社會發展目標任務，確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務。

會議指出，要加大宏觀政策調節和實施力度。 要抓緊研究提出積極應對的一攬子宏觀政策措施，積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。

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會議又稱，要落實好各項減稅降費政策，加快地方政府專項債發行和使用，加緊做好重點項目前期準備和建設工作。 要充分發揮再貸款再貼現、貸款延期還本付息等金融政策的牽引帶動作用，疏通傳導機制，緩解融資難融資貴，為疫情防控、復工復產和實體經濟發展提供精準金融服務。 對地方和企業反映的難點堵點問題，要抓緊梳理分析，及時加以解決，推動產業鏈協同復工復產達產。

另外，在做好疫情防控前提下，支持湖北有序復工復產。 要加強對湖北經濟社會發展的支持，制定專項支持政策，幫助湖北解決財政、融資、供應鍊等實際困難，支持湖北做好援企、穩崗、促就業、保民生等工作。

責任編輯：伍樂

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