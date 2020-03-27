【警察打架】江西警拒讓湖北車通行 贛鄂警察爆衝突（有片）

隨著新冠肺炎防疫形勢趨穩，疫情重災區湖北多地解封，湖北人員開始正常流動。不過，網絡流傳影片顯示，在江西省九江市，湖北黃梅縣與江西九江兩地警務人員發生爭執，疑因九江警方拒讓湖北車輛人員通行。網民稱，湖北人民在疫情防控中犧牲巨大，此舉太讓人心寒。

據內地新京報，有關部門已經介入，詳細情況正在了解中，將發布通告。

先是九江設路障 隨後兩地警察起衝突

今日有多段影片顯示，江西九江市長江一橋處，湖北黃梅縣與江西九江兩地警務人員發生爭執，有一方人員被推搡至地上，隨後演變成群眾和警察的沖突，甚至警車都被掀翻，九江還出動了特警。視頻拍攝者稱，事發原因是九江交警不讓湖北車輛人員通行。

新京報報道提到，黃梅縣小池鎮一家店鋪的店員透露，由於黃梅縣沒有火車站，當地人想要復工必須從九江市坐火車，但被攔在此地。今日上午有10名以上身著特警制服的人從九江市通過長江一橋來到黃梅縣，店員微信朋友圈內發布的視頻顯示，小池鎮交警被對方毆打。

有目擊者錄制影片稱，沖突的導火索是今日早上九江市將卡口前移，設置到了黃梅縣小池鎮的卡口處。

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兩地距離近 黃梅居民常在九江搭火車

據悉，九江市長江一橋是連接湖北黃梅縣與江西九江市的紐帶，兩地相隔近，來往多。近日湖北解封後，許多黃梅縣人需要返工，會經過長江一橋前往九江火車站乘車出行。

九江市疫情防控指揮部工作人員表示，目前，黃梅縣居民要想進入九江市去往外地需要符合3個條件：出行火車票、綠碼及目的地接收證明。「九江市政府這邊會安排車輛，將人員接送到九江市火車站。」

▲ 九江出動特警（網傳影片截圖）

對於兩地執法人員出現沖突一事，一名工作人員稱，「手續齊全就可以通過，不可能出現不放行的情況。」隨後掛斷電話。

▲ 兩地警方衝突演變為群眾與警方衝突（網傳影片截圖）

今日下午，新京報記者從黃梅縣公安局與九江市委宣傳部新聞科處證實，有關部門已經介入兩地警務人員發生「沖突」一事，詳細情況正在了解中，將發布通告。對於九江市執法人員是否毆打黃梅縣執法人員，九江市委宣傳部新聞科工作人員稱，真實情況與網傳情況有所出入，過程細節仍在了解中。

責任編輯：伍樂

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