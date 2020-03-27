【肺炎疫情】不讓下車上廁所？孕婦出血檢查被拒？ 湖北人出省屢遭歧視

內地新冠肺炎疫情好轉，湖北武漢以外地區日前已恢復對外交通，但頻頻爆出湖北人去其他省城遭到歧視。除了今日爆出江西九江警員拒湖北車輛人員通行，引發兩地執法人員衝突，另傳媒報道，有湖北人到浙江高速公路服務區，不被認可健康碼、不讓其上廁所，更有湖北孕婦到廣東惠州後出血，卻有當地醫院拒絕讓她就診。

內地傳媒報道，周二（24日）在浙江湖州長興服務區內，一名女子因健康碼問題和服務區外測溫人員爭吵。女子稱自己和家人來自湖北，有湖北和寧波兩地的健康碼，並且配合查體溫，但工作人員不讓其家人進入上廁所。工作人員回應，目前不認可湖北健康碼，但就態度問題願意向對方致歉。

如廁要車上用膠袋解決 「湖北人不是病毒，不是洪水猛獸」

湖北石首男子袁先生，日前與同事駕車趕到貴陽後返崗，卻因未提前報備，目的地居委會工作人員要求不能下車，等待8、9個小時後內急想上廁所，也被告知只能在車內用膠袋解決。袁先生表示︰「我們湖北人不是病毒，不是洪水猛獸。」

▲ 內地各地人員流動，很多時候都要出示「綠碼」通行。

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另外，湖北恩施咸豐縣31歲覃姓孕婦，日前從湖北老家返回惠州後，發現自己出血，疑似流產，於是到當地醫院求診。最初，在仲愷高新區人民醫院婦幼計生中心，工作人員以隔離期未滿，拒絕覃女士就診；她之後到中信惠州醫院就醫，經發熱門診篩查、做了核酸檢查等檢測後，產科醫生告知她，還需等核酸檢測結果出來才能進行治療。

覃女士表示，當天她和家人在醫院待了三、四個小時，都不願意給她做超聲波檢查，她便轉到第三家醫院惠州市第一婦幼保健院就診，最終做了檢查，開了安胎藥回家。

事件曝光後，惠州仲愷高新區新聞中心通報，別醫務人員在接診過程中服務意識不強，方式方法僵化。目前，當事人已與相關醫療機構達成諒解。

官媒喊話：「湖北加油」要做出來

還有另一宗「歧視」事件引發關注，近日重慶的程小姐在四川成都乘坐飛機到新疆烏魯木齊，一下飛機，卻被告知因鄰座是湖北籍，其前三排、後三排的乘客，都要需集中觀察隔離14 天。有網民質疑，既然允許湖北的乘客乘坐飛機，就說明這名乘客是健康的，不應地域歧視。

內地官媒今晚紛紛發文，呼籲不要歧視湖北人，央視新聞稱，「湖北人不是病毒，歧視和成見才是！」人民日報指，不可否認，個別地方個別人員有意無意給湖北務工人員返程返崗設置障礙，甚至戴著有色眼鏡對待湖北人員，強調「湖北加油」不能只是在嘴上說說，更要做出來。

責任編輯：伍樂

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