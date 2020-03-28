【肺炎疫情】北京市嚴格出境管理 市民如無十分必要暫停外遊

內地防控新冠肺炎疫情面臨持續有境外輸入確診病例的挑戰，北京市持續就疫情防控、復工復產做出部署，昨晚召開會議決定，市民如無十分必要暫停出境安排。

要求市民 如無十分必要暫停出行安排

27日晚，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組召開會議，就嚴防境外疫情輸入，會議要求，全面檢查入境人員醫學觀察情況，落實入境人員集中隔離要求，安排好生活服務和健康監測。

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對於出境管理，會議要求堅持「非必要、不旅行」原則，市民如無十分必要暫停出行安排。加強與各省區市的溝通協作，互通共享信息，加快流調溯源。對隔離人員就醫等實際需求，要盡快研究制定具體管理辦法，形成責任閉環。

要求評估集中醫學觀察點選址 有隱患及時調整

會議還提出，優化集中醫學觀察點選址，進行專業評估，有風險隱患的及時調整。妥善處理集中醫學觀察點醫療垃圾，統一處理標准，規範管理程序，開展督促檢查。

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疫情發生以來，北京市曾多次要求各區增加醫學集中觀察點設置。3月15日召開的疫情防控會議曾提出，對境外輸入采取「更加積極的防御策略、更加嚴格的管控措施」，擴大集中醫學觀察點，進一步提高在京核酸檢測能力。

截至3月27日24時，北京市累計報告境外輸入病例156例。

責任編輯：尹航

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