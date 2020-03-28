【肺炎疫情】專家談無症狀感染者：感染後可14天不發病 病毒體內存留超3周

內地疫情防控進入「下半場」，總理李克強促高度重視對無症狀感染者的防治，以遏制新一輪疫情。上海專家張文宏指出，無症狀感染者感染後可14天不發病，病毒在體內存留超3周，他們如果沒有被及時發現和隔離，就存在社區傳播的隱患。

無症狀感染者免疫力較強 可14天內不發病

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學華山醫院感染科主任張文宏稱，「新型冠狀病毒可能是人類歷史上最難應對的病毒，它的傳播力很強，雖然年輕人感染後的重症率很低，但整體重症率明顯高於流感。」

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張文宏說，「而且存在新冠病毒無症狀感染者，他們沒有臨床症狀，病原學檢測卻呈陽性，給疫情防控帶來了挑戰。」這類患者有較強的免疫能力，可以在感染病毒後14天內不發病，病毒在其體內存在時間超過三周，具有傳染的可能性。他們如果沒有被及時發現和隔離，就存在社區傳播的隱患。

所謂無症狀感染者，即無臨床症狀、但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測呈陽性者。有研究指，武漢市至少59%的感染病例是未被發現的，其中可能包括無症狀和症狀輕微患者。專家警示，無症狀感染者都有傳播性。值得注意的是，內地未有將無症狀感染者納入確診病例，但感染者會被集中隔離14天觀察，若期間出現症狀，則轉為確診病例並公布。

責任編輯：尹航

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