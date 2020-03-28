【肺炎疫情】內地戲院復工一周後 當局昨晚緊急叫停

內地疫情防控形勢趨穩，各行業陸續恢復生產經營，部分地區的戲院也於日前開始營業。但國家電影局昨晚突然通知，要求所有影院暫不復業，已復業的立即暫停營業。有觀點質疑疫情可能未如宣傳的已經控制，否則官方不會下令重新關閉已開業的戲院。

據官媒央視新聞，昨晚接到國家電影局通知，所有戲院暫不復業，已復業的立即暫停營業，具體復業時間需等待國家電影局通知。經查證，戲院的線上購票渠道已關閉，已購票的觀眾可在規定時間內退票。

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在社交平台上，戲院「暫不復工」的通知引發網民熱議。有人表示，目前防疫工作仍在進行當中，戲院屬於聚集場所，雖然採取交叉、隔排售票制，但仍有風險，不急在一時；也有觀點認為，去戲院消費有助於市場經濟復蘇，部分地區戲院復工風險較小。

據台灣中央社報道，有海外華文媒體引述時政評論員石實表示，這項通知顯示，內地疫情未如官方所宣傳的那般已經控制住，否則國家電影局也不會下令重新關閉已恢復營業的戲院。

在此之前，內地部分地區戲院已開始復工，然而票房堪稱「慘淡」。貓眼專業版顯示，3月20日全國河南、福建、四川等地共486家戲院復工，復工率為4.28%，而當日票房僅為1.38萬元。其中新疆以1.12萬元奪得當日全國票房榜首，河南有128家影院復工，共開208場次；廣東開了179場次，票房均為0元。

責任編輯：費風

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